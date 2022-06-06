3600 ek göstergede 600 puan artış! EK gösterge tablosuna bak maaşını öğren! Meslek meslek emekli, çalışan 4.600, 3000 ek gösterge hesabı!

3600 ek göstergesi müjdesini Başkan Erdoğan duyurdu. Erdoğan, "Tüm memurlarımızın ek göstergelerinde 600 puanlık artışa gitmeyi kararlaştırdık.5,3 milyon kamu görevlisinin tamamı yılbaşından itibaren bu düzenlemeden yararlanacaktır." dedi. Buna göre, Genel müdür yardımcılarının ek göstergeleri 3 bin 600'den 4 bin 400'e, şube müdürü, ilçe müdürü seviyesindeki yöneticilerin 2 bin 200'den 3 bine çıkacak. İşte meslek meslek ek gösterge maaşları!