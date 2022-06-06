Kabine toplantısının hemen ardından 3600 ek gösterge ile ilgili tüm detaylar netleşti. Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü kulağı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan gelecek açıklamalardaydı. 3600 ek gösterge artışı ile ilgili yasal düzenlemeye son şekli verilerek Başkan Erdoğan'a sunulmuştu. Peki, 3600 ek göstergesi olmayan memurlar var mı? 2200 ek gösterge ile 3600 ek gösterge arasındaki maaş farkı kaç TL? 3600 ek gösterge askeri personeli kapsıyor mu? İşte son açıklamalar!
3600 EK GÖSTERGE İÇİN YENİ BİLGİLER GELDİ
Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü kulağı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan gelecek açıklamalardaydı. 3600 ek gösterge artışı ile ilgili yasal düzenlemeye son şekli verilerek Başkan Erdoğan'a sunulmuştu.
Başkan Erdoğan, apılacak Kabine Toplantısı'nın ardından 3600 ek gösterge ile ilgili hazırlığı detaylarıyla açıklayacağını kaydetmişti. Erdoğan, 3600 ek gösterge düzenlemesini, 5 milyonu aşkın memur ve emeklinin tamamını ilgilendiren bir formülle hazırladıklarını bildirdi.
Başkan Erdoğan bugün Kabin 3600 ek gösterge ile ilgili detayları açıkladı...
BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI: EMEKLİ İKRAMİYESİ 50.150 TL ARTACAK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 3600 ek gösterge ile ilgili detayları açıkladı. Erdoğan, "Memurlarımızın ek gösterge çalışmasıyla ilgili çalışmayı tamamladık, Meclis'e sunulacak safhaya getirdik.
Tüm memurlarımızın ek göstergelerinde 600 puanlık yükseltmeye gitmeyi kararlaştırdık. Genel müdürlerin ek göstergeleri 4400, şube müdürü ve ilçe müdürü ek göstergeleri de 2200'den 3000'e çıkartılacaktır.
Ek göstergesi 3600'e çıkan 30 yıllık hizmeti bulunan bir memurun emekli maaşı 1.234 ila 1.391 TL arasında, emekli ikramiyesi ise 44.500-50.150 TL arasında artacak" ifadelerini kullandı.