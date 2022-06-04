Banka kartı olanlar... TC kimlik numarasını cep telefonundan SMS atana 10 bin TL nakit para veriliyor!

Kredi Başvuru Şartları Neler?

Vatandaşların 10.000 TL ve üstünde kredi kullanabilmeleri amacıyla kredi notunun 1100 ve üstünde olması gerekiyor. Kredi notu 1100 ve üstünde olan şahıslar süratli bir şekilde kredi onayı alabileceklerdir. Başvurunuzu anında yaparak bankaların yapmış bulunduğu bu kampanyalara katılabilirsiniz. 36 aya varan vadelerle geri ödeme yapabilirsiniz. Böylece bütçenize makul bir şekilde kredi çekebilirsiniz!