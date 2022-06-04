Karar alındı! 5 bin TL, 10 bin TL, 100 bin TL anında hesaplara yatacak! Tek şart 18 yaşın üzerinde olmak!

Geride bıraktığımız senenin eylül ayı itibari ile yükseliş trendine giren ve kendisi ile eş güdümlü başka döviz kurlarını ve altın fiyatlarını da etkileyen dolar kuru, Aralık ayına gelindiğinde bütün pazar değerlerinin tepetaklak olmasına sebep olmuştu. O dönemde bu yana dalgalı hareketler sergileyen ve son belirtiler FED faiz artırımı kararı ile eş güdümlü yükseliş hızlarını iyiden iyiye arttıran ekonomi pazarları, gündelik yaşam akışı içinde hizmete yayılan bütün başlıkların ve başka hizmet ürünlerinin rekor oranlarda zam görmesine yol açtı.