Ziraat Bankası ve Vakıfbank’tan ucuz nakit para! 100 bin TL ihtiyaç kredisi için 12 ay, 24 ay, 36 ay vadeli taksit hesaplamaları

Bankaların ihtiyaç kredisi hizmetleri aracılığı ile nakit para ihtiyaçlarını gidermek isteyen vatandaşlar, Haziran ayı içerisinde en uygun krediyi veren bankayı araştırmaya başladılar. Bu noktada devreye giren kamu bankaları, düşük faiz oranları ile vatandaşlara istedikleri uygun kredi hizmetini sunacaklarını bildirerek, örnek hesaplama tablolarını yayınladılar.