Ziraat Bankası ve Vakıfbank'tan ucuz nakit para! 100 bin TL ihtiyaç kredisi için 12 ay, 24 ay, 36 ay vadeli taksit hesaplamaları
Haziran ayının dördüncü günü itibari ile yeni ayın faiz oranı uygulamasına geçen kamu bankaları, diğer bankalara oranla daha düşük oranlardan kredi hizmeti sundukları için nakit sıkışıklığı yaşayan vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştılar. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası, ilgili kredi hizmetlerine ilişkin örnek hesaplama tablolarını yayınlayarak, talep ettikleri aylık taksit tutarlarını açıkladılar.
04.06.2022 09:24 - Son Güncelleme: 04.06.2022 09:24
Bankaların ihtiyaç kredisi hizmetleri aracılığı ile nakit para ihtiyaçlarını gidermek isteyen vatandaşlar, Haziran ayı içerisinde en uygun krediyi veren bankayı araştırmaya başladılar. Bu noktada devreye giren kamu bankaları, düşük faiz oranları ile vatandaşlara istedikleri uygun kredi hizmetini sunacaklarını bildirerek, örnek hesaplama tablolarını yayınladılar.
Vakıfbank İhtiyaç Kredisi Haziran Tabloları
Vakıfbank, haziran ayında hizmette olacak olan ihtiyaç kredisi kampanyasının örnek hesaplama tablolarını yayınladı.
Birinci hesaplama tablosu:
- Kredi tutarı: 10 bin TL
- Faiz oranı: %1,91
- Vade: 36 ay
- Taksit tutarı: 411 TL
Ziraat Bankası İhtiyaç Kredisi Haziran Tabloları
Ziraat Bankası, haziran ayında hizmette olacak olan ihtiyaç kredisi kampanyasının örnek hesaplama tablolarını yayınladı.
Birinci hesaplama tablosu:
- Kredi tutarı: 10 bin TL
- Faiz oranı: %1,79
- Vade: 36 ay
- Taksit tutarı402 TL