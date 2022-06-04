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Haberler Ekonomi Ziraat Bankası ve Vakıfbank'tan ucuz nakit para! 100 bin TL ihtiyaç kredisi için 12 ay, 24 ay, 36 ay vadeli taksit hesaplamaları

Ziraat Bankası ve Vakıfbank'tan ucuz nakit para! 100 bin TL ihtiyaç kredisi için 12 ay, 24 ay, 36 ay vadeli taksit hesaplamaları

Haziran ayının dördüncü günü itibari ile yeni ayın faiz oranı uygulamasına geçen kamu bankaları, diğer bankalara oranla daha düşük oranlardan kredi hizmeti sundukları için nakit sıkışıklığı yaşayan vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştılar. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası, ilgili kredi hizmetlerine ilişkin örnek hesaplama tablolarını yayınlayarak, talep ettikleri aylık taksit tutarlarını açıkladılar.

takvim.com.tr
04.06.2022 09:24 - Son Güncelleme: 04.06.2022 09:24
Ziraat Bankası ve Vakıfbank’tan ucuz nakit para! 100 bin TL ihtiyaç kredisi için 12 ay, 24 ay, 36 ay vadeli taksit hesaplamaları

Bankaların ihtiyaç kredisi hizmetleri aracılığı ile nakit para ihtiyaçlarını gidermek isteyen vatandaşlar, Haziran ayı içerisinde en uygun krediyi veren bankayı araştırmaya başladılar. Bu noktada devreye giren kamu bankaları, düşük faiz oranları ile vatandaşlara istedikleri uygun kredi hizmetini sunacaklarını bildirerek, örnek hesaplama tablolarını yayınladılar.

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Ziraat Bankası ve Vakıfbank’tan ucuz nakit para! 100 bin TL ihtiyaç kredisi için 12 ay, 24 ay, 36 ay vadeli taksit hesaplamaları

Vakıfbank İhtiyaç Kredisi Haziran Tabloları

Vakıfbank, haziran ayında hizmette olacak olan ihtiyaç kredisi kampanyasının örnek hesaplama tablolarını yayınladı.

Birinci hesaplama tablosu:

  • Kredi tutarı: 10 bin TL
  • Faiz oranı: %1,91
  • Vade: 36 ay
  • Taksit tutarı: 411 TL

Ziraat Bankası ve Vakıfbank’tan ucuz nakit para! 100 bin TL ihtiyaç kredisi için 12 ay, 24 ay, 36 ay vadeli taksit hesaplamaları

İkinci hesaplama tablosu:

  • Kredi tutarı: 50 bin TL
  • Faiz oranı: %1,91
  • Vade sayısı: 36 ay
  • Aylık taksit tutarı: 2.055 TL

Ziraat Bankası ve Vakıfbank’tan ucuz nakit para! 100 bin TL ihtiyaç kredisi için 12 ay, 24 ay, 36 ay vadeli taksit hesaplamaları

Üçüncü hesaplama tablosu:

  • Kredi tutarı: 100 bin TL
  • Faiz oranı: %1,91
  • Vade sayısı: 24 ay
  • Aylık taksit tutarı: 5.463,67 TL

Ziraat Bankası ve Vakıfbank’tan ucuz nakit para! 100 bin TL ihtiyaç kredisi için 12 ay, 24 ay, 36 ay vadeli taksit hesaplamaları

Ziraat Bankası İhtiyaç Kredisi Haziran Tabloları

Ziraat Bankası, haziran ayında hizmette olacak olan ihtiyaç kredisi kampanyasının örnek hesaplama tablolarını yayınladı.

Birinci hesaplama tablosu:

  • Kredi tutarı: 10 bin TL
  • Faiz oranı: %1,79
  • Vade: 36 ay
  • Taksit tutarı402 TL

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