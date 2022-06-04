300 bin TL değerinde otomobil için Ziraat Bankası ve Vakıfbank en fazla kaç TL taşıt kredisi veriyor, aylık kaç TL kredi taksiti ödeniyor?

Kasım ayında yükselmeye başlayan ve Aralık ayına girildiğinde üst seviyeleri gören döviz kurları ve altın fiyatları, her sektörde bulunduğu gibi otomotiv pazarında de fahiş fiyatlar ile karşılaşılmasına sebep oldu. Ekonomi piyasalarında gözlenen olumsuz ilerlemelere ek olarak aşağı yukarı iki sene evvel başlamış olan koronavirüs salgınının da çip krizine sebep olması, sıfır kilometre araçların satış fiyatlarına direkt olarak tesir etti.