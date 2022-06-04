300 bin TL değerinde otomobil için Ziraat Bankası ve Vakıfbank en fazla kaç TL taşıt kredisi veriyor, aylık kaç TL kredi taksiti ödeniyor?
Altın fiyatlarının ve döviz kurlarının yukarıya yönlü hareketlerinden etkilenerek zamlanan otomobil fiyatları, yeni devreye girilmesi ile eş güdümlü pandeminin sebep bulunduğu çip krizinin patlak vermesi sonunda yine zam aldı. Bugün 300 bin TL'nin altında satılık otomobil bulmak nerede ise imkânsız duruma gelmişken, kamu bankalarından otomobil sahibi olmak isteyen vatandaşlara destek gecikmedi. Vakıfbank ve Ziraat Bankası taşıt kredisi hizmetlerini duyurdu.
04.06.2022 09:45 - Son Güncelleme: 04.06.2022 09:45
Kasım ayında yükselmeye başlayan ve Aralık ayına girildiğinde üst seviyeleri gören döviz kurları ve altın fiyatları, her sektörde bulunduğu gibi otomotiv pazarında de fahiş fiyatlar ile karşılaşılmasına sebep oldu. Ekonomi piyasalarında gözlenen olumsuz ilerlemelere ek olarak aşağı yukarı iki sene evvel başlamış olan koronavirüs salgınının da çip krizine sebep olması, sıfır kilometre araçların satış fiyatlarına direkt olarak tesir etti.
Bu noktada döneme giren Vakıfbank ve Ziraat Bankası, kredi notu yüksek olan bütün vatandaşlara, düşük faizler karşılığında taşıt kredisi hizmeti sunacaklarını açıkladılar.