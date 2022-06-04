Kanun değiştirildi, karar açıklandı: O grupta yer alan vatandaşlara 400 bin TL ve karşılıksız kira yardımı yapılacak! Başvuru için...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yeni Kararı Yayınladı!

Afet bölgesi içerisinde yer alan konutlarda oturan vatandaşlar ve riskli yapılar ile ilgili düzenlenmiş ve Resmî Gazete'de yayınlanmış olan "6306 Sayılı Kanun Kapsamında Riskli Yapıyı Malik, Kiracı veya Sınırlı Ayni Hak Sahibi Olmaksızın Kullananlara Yardım Yapılmasına Dair Karar", bugün yayınlanmış olan Resmî Gazete ile birlikte farklılaştı.