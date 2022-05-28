Turkuvaz Medya Grubu ve Para Dergisi tarafından düzenlenen 5. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi’nde Bakan Dönmez konuştu





REFAH VE KALKINMANIN ANAHTARI ENERJİDE

Zirvenin açılış konuşmasını yapan Turkuvaz Medya İcra Kurulu Üyesi Yasemin Gebeş, Türkiye'nin gelecek enerjisine ışık tutan Para Dergisi ve Turkuvaz Medya Grubu olarak enerji sektörünü önemsediklerini ve gelişimine katkıda bulunma misyonlarını sürdürdüklerini belirtti. Turkuvaz Medya Grubu olarak, ilerlemesi ve dünya üzerinde en üst basamaklara tırmanması kaçınılmaz olan bu sektörü beşinci defa bir araya getirdiklerine dikkat çeken Gebeş, "Sanayileşmenin en önemli bileşenlerinden bir tanesi olan enerji konusunu en detaylı ve gündem dinamiklerine göre işlemeye özen gösterdiğimiz Zirve'miz, medya grubumuzun sürekliliğine en çok önem verdiği buluşmalarından bir tanesi haline geldi" diye konuştu. Ülkelerin kalkınma ve refah gelişmelerini sağlamada enerji sektörünün en stratejik alanlarından biri haline geldiğini aktaran Gebeş, "Enerji sektöründeki sürdürülebilirlik, verimlilik gibi kavramlar tüm ülkeler için çok önemli hale geldi. Ülkemizin 2023 Kalkınma Planı dahilinde enerji sektörünün gelişimine yönelik yapılmış çalışmalara bakacak olursak, hepimiz çok yol aldığımızı görürüz" dedi.