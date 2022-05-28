Turkuvaz Medya Grubu ve Para Dergisi tarafından düzenlenen 5. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi’nde Bakan Dönmez konuştu

Turkuvaz Medya Grubu ve Para Dergisi tarafından düzenlenen 5. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde gerçekleştirildi. Zirveye katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazıyla ilgili yeni müjde verdi. 540 milyar metreküplük Karadeniz gazının 2023 yılında milletle buluşması için hummalı bir çalışmanın yürütüldüğünü belirten Bakan Dönmez, "Şu ana kadar her şey belirlediğimiz takvim çerçevesinde ilerliyor. İnşallah önümüzdeki yıl vatandaşlarımız Karadeniz gazıyla buluşacak. Karadeniz gazını mutfağında kullanacak" dedi.
1 YILDA 2.5 KAT ARTTI
Son dönemde doğalgaz fiyatları başta olmak üzere enerji ve emtia fiyatlarındaki sert yükselişlerin olduğunu, enerji maliyetlerinin küresel enflasyonun yönünü belirler duruma geldiğini aktaran Bakan Dönmez, "Bugün uluslararası piyasalarda referans fiyat olarak gösterilen TFF Dutch'ta doğalgaz fiyatı bu yılın ilk 5 ayında ortalama 1.222 dolar seviyelerinde gerçekleşti. 2021 ortalaması ise 483 dolardı. Yani geçen seneye göre şu an iki kattan daha fazla bir artış söz konusu. Uzmanlar, fiyatların önümüzdeki yıl da yükseleceği yönünde projeksiyonlar yapmaya başladı" şeklinde konuştu.
KEŞİFLE İTHALAT AZALACAK
Türkiye'yi bu siyasi, ekonomik, jeopolitik kısır döngüden kurtaracak en önemli unsurun yerli doğalgaz olduğunu anlatan Dönmez, "Bu nedenle çalışmalarımız insanüstü bir hızla ilerliyor. Yerli gazın devreye girmesiyle maliyetlerde bir nebze azalma olacağını değerlendiriyoruz. İnşallah yeni keşiflerle birlikte rezerv miktarımız arttıkça ithal ettiğimiz kaynak da aynı oranda azalmaya başlayacak" ifadesini kullandı.