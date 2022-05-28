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    Turkuvaz Medya Grubu ve Para Dergisi tarafından düzenlenen 5. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi’nde Bakan Dönmez konuştu

    Turkuvaz Medya Grubu ve Para Dergisi tarafından düzenlenen 5. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi’nde konuşan Bakan Fatih Dönmez, Karadeniz gazının 2023 yılında mutfaklara gireceğinin müjdesini verdi.

    Karadeniz gazı mutfağa giriyor

    Turkuvaz Medya Grubu ve Para Dergisi tarafından düzenlenen 5. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde gerçekleştirildi. Zirveye katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazıyla ilgili yeni müjde verdi. 540 milyar metreküplük Karadeniz gazının 2023 yılında milletle buluşması için hummalı bir çalışmanın yürütüldüğünü belirten Bakan Dönmez, "Şu ana kadar her şey belirlediğimiz takvim çerçevesinde ilerliyor. İnşallah önümüzdeki yıl vatandaşlarımız Karadeniz gazıyla buluşacak. Karadeniz gazını mutfağında kullanacak" dedi.



    1 YILDA 2.5 KAT ARTTI
    Son dönemde doğalgaz fiyatları başta olmak üzere enerji ve emtia fiyatlarındaki sert yükselişlerin olduğunu, enerji maliyetlerinin küresel enflasyonun yönünü belirler duruma geldiğini aktaran Bakan Dönmez, "Bugün uluslararası piyasalarda referans fiyat olarak gösterilen TFF Dutch'ta doğalgaz fiyatı bu yılın ilk 5 ayında ortalama 1.222 dolar seviyelerinde gerçekleşti. 2021 ortalaması ise 483 dolardı. Yani geçen seneye göre şu an iki kattan daha fazla bir artış söz konusu. Uzmanlar, fiyatların önümüzdeki yıl da yükseleceği yönünde projeksiyonlar yapmaya başladı" şeklinde konuştu.



    KEŞİFLE İTHALAT AZALACAK
    Türkiye'yi bu siyasi, ekonomik, jeopolitik kısır döngüden kurtaracak en önemli unsurun yerli doğalgaz olduğunu anlatan Dönmez, "Bu nedenle çalışmalarımız insanüstü bir hızla ilerliyor. Yerli gazın devreye girmesiyle maliyetlerde bir nebze azalma olacağını değerlendiriyoruz. İnşallah yeni keşiflerle birlikte rezerv miktarımız arttıkça ithal ettiğimiz kaynak da aynı oranda azalmaya başlayacak" ifadesini kullandı.



        1 YILDA 2.5 KAT ARTTI
        Son dönemde doğalgaz fiyatları başta olmak üzere enerji ve emtia fiyatlarındaki sert yükselişlerin olduğunu, enerji maliyetlerinin küresel enflasyonun yönünü belirler duruma geldiğini aktaran Bakan Dönmez, "Bugün uluslararası piyasalarda referans fiyat olarak gösterilen TFF Dutch'ta doğalgaz fiyatı bu yılın ilk 5 ayında ortalama 1.222 dolar seviyelerinde gerçekleşti. 2021 ortalaması ise 483 dolardı. Yani geçen seneye göre şu an iki kattan
        daha fazla bir artış söz konusu. Uzmanlar, fiyatların önümüzdeki yıl da yükseleceği yönünde projeksiyonlar yapmaya başladı" şeklinde konuştu.



        GÜNLÜK 3 MİLYON METREKÜP
        Çalışmalarla ilgili son bilgileri paylaşan Bakan Dönmez, geçen ay başlanan su altı borularının temininde son aşamada olduklarının altını çizdi. Dönmez, "Gelecek ay borular Filyos'a inmiş olacak. Gerekli kontrolleri yaptıktan sonra Temmuz'da da boruların deniz altına döşenmesi için ilk kaynağı vuracağız. Borular 2 bin 200 metre su derinliğinden geçecek ve toplamda da 170 km uzunluğunda olacak" dedi. Türkali-1 ve Türkali-2 kuyularındaki akış testlerinin tamamlandığını anlatan Dönmez, şöyle devam etti: "Türkali-1'de günlük 1.7 milyon metreküp, Türkali-2'de günlük 2.6 milyon metreküplük gaz akışını yakaladık. Testlerimiz sonucu kuyu başına günlük ortalama 3 milyon metreküpe kadar çıkabileceğimizi gördük. Bütün planlamalarımızı yerli gazı 2023'ün ilk çeyreğine yetiştirecek şekilde yapıyoruz. 3 gemimizle sürdürdüğümüz sondaj çalışmalarımıza geçtiğimiz hafta yeni bir gemi daha eklendi. Dördüncü sondaj gemimiz şu an Mersin Taşucu'na demirlemiş durumda. Burada 2 aylık bir bakım süreci olacak. Ve ardından ilk sondajı için demir alacak."


        YATIRIMI 5 YILDA AMORTİ EDİYOR
        Enerji verimliliği yatırımlarının sanayide kendini 5 yılda amorti ettiğini aktaran Dönmez, şöyle devam etti: "2021'de enerji verimliliğine 1 milyar 325 milyon dolar yatırım yaptık ve karşılığında 372 milyon dolarlık tasarruf sağladık. Bu yıl 1.06 milyon TEP (Ton Eşdeğer Petrol) birincil enerji tasarrufuyla ilk defa 1 milyon TEP sınırını aştık. 2021, enerji verimliliğinde en yüksek yatırımın ve en yüksek tasarrufun sağlandığı yıl oldu. Yine geçtiğimiz yıl enerji verimliliği uygulamalarıyla 15.61 milyon ton CO2 salımını da engellemiş olduk."



            BOZULAN EŞYALAR İÇİN DE ÖDEME OLACAK
            Isparta'da yaşanan elektrik kesintilerine değinen Dönmez, "Akdeniz Elektrik Dağıtım'a 3 milyon 236 bin 666 lira idari para cezası kesildi" dedi. Uzun süreli kesintilerin etkisiyle elektrikli araçların zarar görmesinden dolayı, gereken bütün tazminatların şirket tarafından ödenmesine karar verildiğini aktaran Bakan Dönmez, "Ayrıca her bir aboneye 109, diğer abone gruplarına ise bağlantı gücüne göre bin 307 liraya kadar ödeme yapılacak. Şirket toplam 15 milyon 583 bin 459 lira tazminat ödeyecek" şeklinde konuştu.



            ENERJİ VERİMLİLİĞİNİ TEŞVİK İÇİN UYGUN KREDİ
            Enerji verimliği konusunda ciddi bir çalışmanın yürütüldüğünü anlatan Dönmez, "Hanelerde enerji verimliliğini teşvik edecek uygun şartlı krediler için Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile görüşüyoruz. Planlama için de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile temas halindeyiz" diye konuştu. Dönmez, "Son 5 yıllık döneme baktığımızda enerji verimliliğine 6 milyar 447 milyon dolar yatırım yaptık. 1.56 milyar dolarlık bir tasarruf sağladık. Bu tabi kümülatif bir tasarruf olacağı için tasarruf miktarı her yıl üzerine koyarak daha da artacak" dedi.



            YEKA RES-3 BAŞVURULARI 31 MAYIS'TA
            Yenilenebilir enerji yatırımlarıyla ilgili bilgi veren Dönmez, şöyle konuştu: "Enerji kurulu gücümüzün yüzde 65'i yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayanıyor. Bugüne kadar YEKA'larla 4 bin 250 megavatlık yarışmalarımızı tamamladık. Önümüzdeki dönem 2 bin 750 megavatlık yeni yarışmalarla inşallah 7 bin megavata ulaşacağız. YEKA RES-3'ün başvurularını 31 Mayıs'ta, YEKA GES- 4'ün başvurularını 21 Haziran'da almaya başlayacağız. Başvuruların ardından da yarışmaları hızlı şekilde yapacağız" dedi.



                REFAH VE KALKINMANIN ANAHTARI ENERJİDE
                Zirvenin açılış konuşmasını yapan Turkuvaz Medya İcra Kurulu Üyesi Yasemin Gebeş, Türkiye'nin gelecek enerjisine ışık tutan Para Dergisi ve Turkuvaz Medya Grubu olarak enerji sektörünü önemsediklerini ve gelişimine katkıda bulunma misyonlarını sürdürdüklerini belirtti. Turkuvaz Medya Grubu olarak, ilerlemesi ve dünya üzerinde en üst basamaklara tırmanması kaçınılmaz olan bu sektörü beşinci defa bir araya getirdiklerine dikkat çeken Gebeş, "Sanayileşmenin en önemli bileşenlerinden bir tanesi olan enerji konusunu en detaylı ve gündem dinamiklerine göre işlemeye özen gösterdiğimiz Zirve'miz, medya grubumuzun sürekliliğine en çok önem verdiği buluşmalarından bir tanesi haline geldi" diye konuştu. Ülkelerin kalkınma ve refah gelişmelerini sağlamada enerji sektörünün en stratejik alanlarından biri haline geldiğini aktaran Gebeş, "Enerji sektöründeki sürdürülebilirlik, verimlilik gibi kavramlar tüm ülkeler için çok önemli hale geldi. Ülkemizin 2023 Kalkınma Planı dahilinde enerji sektörünün gelişimine yönelik yapılmış çalışmalara bakacak olursak, hepimiz çok yol aldığımızı görürüz" dedi.



                ENERJİMİZ GELECEĞİMİZ ÖDÜLLERİ VERİLDİ
                Turkuvaz Medya Grubu ve Para Dergisi tarafından düzenlenen 5. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde 'Enerjimiz Geleceğimiz Ödül Töreni' Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in katılımıyla gerçekleştirildi. Törende ödüle layık görülen şirketler ve projeleri şunlardan oluştu:
                ■ Akfen Yenilenebilir Enerji "Tasarruf Evimizde Gelecek Elimizde"
                ■ Kazancı Holding "Dijital Dönüşüm"
                ■ BP "BTC Boru Hattı Sosyal Yatırım Projesi"
                ■ Çalık Enerji "Enerjik Okullar"
                ■ Enerjisa Enerji "Sürdürülebilir Yeşil Destinasyon Modeli"
                ■ Enerjisa Üretim "Her Fidan Bir Umut"
                ■ EÜAŞ "Termal Enerji Depolama Sistemi"
                ■ Shell "Atık Yönetim Sistemleri"
                ■ Kalyon Enerji "Karapınar Güneş Enerjisi Santrali Sürdürülebilir Finansman Sözleşmesi"
                ■ Zorlu Enerji "Sıfır Karbon Aya İzi Ormanlar"
                ■ Biyodizel Sanayi Derneği "Suyun Geleceği İçin" projesi

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                Politik dedikoduculuk” mesleğine geçmiş
                Haberler Ekonomi Turkuvaz Medya Grubu ve Para Dergisi tarafından düzenlenen 5. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi’nde Bakan Dönmez konuştu
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