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    • Yaşam
    • 23.05.2022 18:11
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    • 23.05.2022 18:25
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    Turkuvaz Medya'ya ödül üstüne ödül! Haliç Üniversitesi EN’leri seçti

    Haliç Üniversitesi’nin düzenlediği Haliç’in En’leri ödül töreni üniversitenin yeni kampüsü olan Eyüp’teki yerleşkesinde gerçekleşti. Medyadan kültür sanata iş dünyasıından müzik alanına kadar çok sayıda kategoride ödüllerin verildiği törende Turkuvaz Medya Grubuna ödül yağdı. İşte ödül alan isimler...

    Turkuvaz Medya’ya ödül üstüne ödül!

    Haliç Üniversitesi'nin düzenlediği Haliç'in En'leri ödül töreninde ödüller sahiplerini buldu. Medya, Kültür Sanat, Toplum, İş Dünyası, Müzik gibi çok sayıda kategoride ödüllerin verildiği törende Turkuvaz Medya'ya adeta ödül yağdı.

    Haliç'in En'leri ödülleri kapsamında Turkuvaz Medya'ya Yılın Genç İstihdamı Destekleyen Kuruluşu ödülü verilirken ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nın yapımcısı Mehmet Çam törende Yılın Yapımcısı ödülüne layık görüldü.

    Kim Milyoner Olmak İster adlı ATV'nin sevilen yarışma programı Yılın Yarışma Programı seçildi. Yine ATV'nin Sevilen Dizilerinden Kardeşlerim Yılın Dizisi seçilirken genç oyuncuları Onur Seyit Yaran ve Su Burcu Yazgı Coşkun'a Yılın Yükselen Kadın ve Erkek Oyuncu ödülleri verildi. Yine genç oyuncular Yılın En İyi Dizi Çifti ödülüne de layık görüldü. ATV'nin milyonları ekrana kilitleyen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in sevilen sunucusu Müge Anlı ise Yılın Program Sunucusu ödülüne layık görüldü.

        Yılın Genç İstihdamı Destekleyen Kuruluşu ödülüne layık görülen Turkuvaz Medya adına ödülü teslim alan Medya İnsan Kaynakları Direktörü Ayşe Arzu Çil, törende yaptığı konuşmada, "Sizlerin karşısında böylesine anlamlı bir ödülü almak bu ödüle layık olmak bizler için çok onur verici. Öncelikle Haliç Üniversitesi'ne ve öğrencilerine çok teşekkür ediyorum. İzniniz olursa Türkiye'de genç istihdama en çok destek veren Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Serhat Albayrak'a bizlere bu fırsatı verdiği için çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
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