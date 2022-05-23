Turkuvaz Medya'ya ödül üstüne ödül! Haliç Üniversitesi EN’leri seçti

Haliç Üniversitesi'nin düzenlediği Haliç'in En'leri ödül töreninde ödüller sahiplerini buldu. Medya, Kültür Sanat, Toplum, İş Dünyası, Müzik gibi çok sayıda kategoride ödüllerin verildiği törende Turkuvaz Medya'ya adeta ödül yağdı.
Haliç'in En'leri ödülleri kapsamında Turkuvaz Medya'ya Yılın Genç İstihdamı Destekleyen Kuruluşu ödülü verilirken ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nın yapımcısı Mehmet Çam törende Yılın Yapımcısı ödülüne layık görüldü.
Kim Milyoner Olmak İster adlı ATV'nin sevilen yarışma programı Yılın Yarışma Programı seçildi. Yine ATV'nin Sevilen Dizilerinden Kardeşlerim Yılın Dizisi seçilirken genç oyuncuları Onur Seyit Yaran ve Su Burcu Yazgı Coşkun'a Yılın Yükselen Kadın ve Erkek Oyuncu ödülleri verildi. Yine genç oyuncular Yılın En İyi Dizi Çifti ödülüne de layık görüldü. ATV'nin milyonları ekrana kilitleyen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in sevilen sunucusu Müge Anlı ise Yılın Program Sunucusu ödülüne layık görüldü.