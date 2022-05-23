Turkuvaz Medya'ya ödül üstüne ödül! Haliç Üniversitesi EN’leri seçti

Yılın Genç İstihdamı Destekleyen Kuruluşu ödülüne layık görülen Turkuvaz Medya adına ödülü teslim alan Medya İnsan Kaynakları Direktörü Ayşe Arzu Çil, törende yaptığı konuşmada, "Sizlerin karşısında böylesine anlamlı bir ödülü almak bu ödüle layık olmak bizler için çok onur verici. Öncelikle Haliç Üniversitesi'ne ve öğrencilerine çok teşekkür ediyorum. İzniniz olursa Türkiye'de genç istihdama en çok destek veren Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Serhat Albayrak'a bizlere bu fırsatı verdiği için çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.