Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 27.05.2022 14:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.05.2022 14:00
    ABONE OL

    Vatandaşlar şaşkına döndü! Bir tıkla e-devlet'ten kontrol edin! Milyonların borcu var eğer hemen itiraz etmezseniz...

    Pek çok birey ödemesi gereken borçlardan yakınmaktadır. Bunlara bir yenisi daha eklendi. GSS ödemeleri her bireyin bütçesini zorlamakta. Borcu olan vatandaşlar primlerini nasıl ödeyeceklerinin yollarını arıyor. Bazı vatandaşlar ise borcunun olmasından habersiz. E-devletten borç sorgulaması nasıl yapılır? Detaylar haberin devamında.

    takvim.com.tr
    Bir tıkla e-devlet’ten kontrol edin! Milyonların borcu var eğer hemen itiraz etmezseniz...

    2021 senesinde vatandaşlara yapılandırma hakkı tanındı ve pek çok birey borçlarını ödeme basitliği buldu. Ancak bu hal herkesi harekete geçirmedi zira pek çok vatandaş borcu olmasından habersiz hayatına devam etmektedir. Hal bu tür olunca devlet doğrultusundan duyurular yayınlanmaya başlandı. Buna göre her bireyin e-devlet üzerinden borç sorgulaması yapması istendi. Bu sayede haksız yere borçlanan vatandaşlarda itiraz etme hakkı bulabilecekler.

    E-Devlet Borç Sorgulaması

    Vatandaşlar ne kadar borcu olup olmadığını e-devletten hemen öğrenebilecekler. Vatandaşların Genel sağlık sigortası prim borcu olup olmadığı da bu sayede rahatça meydana çıkacak. Borcu tespit edilen vatandaşlar amacıyla ise değişik seçenek yollar bulunuyor. Ödeme hali olmayan ve bunu ispatlayan vatandaşların GSS borcu ertelenebiliyor.

    Bunun amacıyla de yapılması gerekli olanlar var. Genel sağlık sigortası borcu olan vatandaşların bunu kanıtlayabilmesi amacıyla bir test yaptırması isteniyor. İlk olarak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına gidilerek gelir testi beyhemen bulunmaları şart. Bu teste göre hane halkının gelir seviyesi hesaplanır. Eğer borcu tespit edilen birey ve ev halkında çalışmıyorsa o vakit gereksinim sahibi olarak kaydedilir ve borcu ertelenir. Aynı vakitte düşük miktarda sağlık primi ödeyerek kendisi ve ev halkı amacıyla sigorta yaptırabilir.

        Prim Borçlarına İtiraz Hakkı

        Genel Sağlık Sigortası kapsamında yazılan birtakım borçlarda yanlışlıklar olabilmektedir. Böyle hallerde kişilerin itiraz hakkı bulunmaktadır. Dileyen vatandaşlar e-devlet üzerinden itiraz dilekçelerini yazabilirler. Dileyenler ise SGK İl Müdürlüğüne itiraz başvurusunda bulunabilirler. Gerekli araştırmalar gerçekleştirdikten sonra son karar vatandaşa bildirilir. Eğer haksız bir borçlanma varsa bireyin borçları silinir.

        Şayet e-devlet üzerinden lüzumlu düzenlemeyi yaparsanız mühim borç yükünden de kurtulmuş olursunuz. Burada haklıyken haksız hale düşmemek amacıyla anında e-devlet sistemine giriş yaparak, borcunuzun bulunup bulunmadığını öğrenmek durumundasınız.

        Gss Borcu Ödemek Mecburi Mu?

        Çok sayıda vatandaş GSS düzeneğinin haksız bir sistem olduğunu ve rastgele bir şekilde borçlarını ödemeyeceklerini belirtmektedirler. GSS isteğe bağlı olarak geçilen bir sigorta türü değildir. Şayet yukarıda vermiş olduğumuz maddeleri sağlıyor iseniz, GSS primi ödemeye başlamanız gerekmektedir. Aylık geliriniz belirli bir miktarın aşağısında ise de hiç prim ödemeden sağlık hizmetlerinden faydalanabilirsiniz. Fakat gelir testi yaptırdıktan sonra tarafınıza prim borcu yansıtılmış ise de bu borçları ödemek halindesiniz. Fakat ve fakat rastgele bir af çıkması halinde bu borçlarınızı ödemezsiniz.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        87 yaşındaki Nihat Amca’dan duygulandıran hareket
        Haberler Ekonomi Vatandaşlar şaşkına döndü! Bir tıkla e-devlet'ten kontrol edin! Milyonların borcu var eğer hemen itiraz etmezseniz...
            SON DAKİKA