Vatandaşlar şaşkına döndü! Bir tıkla e-devlet'ten kontrol edin! Milyonların borcu var eğer hemen itiraz etmezseniz...

2021 senesinde vatandaşlara yapılandırma hakkı tanındı ve pek çok birey borçlarını ödeme basitliği buldu. Ancak bu hal herkesi harekete geçirmedi zira pek çok vatandaş borcu olmasından habersiz hayatına devam etmektedir. Hal bu tür olunca devlet doğrultusundan duyurular yayınlanmaya başlandı. Buna göre her bireyin e-devlet üzerinden borç sorgulaması yapması istendi. Bu sayede haksız yere borçlanan vatandaşlarda itiraz etme hakkı bulabilecekler.
E-Devlet Borç Sorgulaması
Vatandaşlar ne kadar borcu olup olmadığını e-devletten hemen öğrenebilecekler. Vatandaşların Genel sağlık sigortası prim borcu olup olmadığı da bu sayede rahatça meydana çıkacak. Borcu tespit edilen vatandaşlar amacıyla ise değişik seçenek yollar bulunuyor. Ödeme hali olmayan ve bunu ispatlayan vatandaşların GSS borcu ertelenebiliyor.
Bunun amacıyla de yapılması gerekli olanlar var. Genel sağlık sigortası borcu olan vatandaşların bunu kanıtlayabilmesi amacıyla bir test yaptırması isteniyor. İlk olarak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına gidilerek gelir testi beyhemen bulunmaları şart. Bu teste göre hane halkının gelir seviyesi hesaplanır. Eğer borcu tespit edilen birey ve ev halkında çalışmıyorsa o vakit gereksinim sahibi olarak kaydedilir ve borcu ertelenir. Aynı vakitte düşük miktarda sağlık primi ödeyerek kendisi ve ev halkı amacıyla sigorta yaptırabilir.