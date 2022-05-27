Vatandaşlar şaşkına döndü! Bir tıkla e-devlet'ten kontrol edin! Milyonların borcu var eğer hemen itiraz etmezseniz...

Bunun amacıyla de yapılması gerekli olanlar var. Genel sağlık sigortası borcu olan vatandaşların bunu kanıtlayabilmesi amacıyla bir test yaptırması isteniyor. İlk olarak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına gidilerek gelir testi beyhemen bulunmaları şart. Bu teste göre hane halkının gelir seviyesi hesaplanır. Eğer borcu tespit edilen birey ve ev halkında çalışmıyorsa o vakit gereksinim sahibi olarak kaydedilir ve borcu ertelenir. Aynı vakitte düşük miktarda sağlık primi ödeyerek kendisi ve ev halkı amacıyla sigorta yaptırabilir.