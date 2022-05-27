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    • Ekonomi
    • 27.05.2022 19:34
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    • 27.05.2022 19:34
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    Mayıs ayı enflasyon farkı ne zaman açıklanacak? Mayıs enflasyon verileri açıklandı mı? Haziran ayı kira artış oranı ne kadar oldu?

    Mayıs ayı enflayon rakamları hakkında aramalar hız kazandı. Haziran ayına sayılı günler kala vatandaşlar tarafından Mayıs ayı enflasyon rakamları araştırılmaya başlandı. Mayıs enflasyon beklenti anketinin açıklanmasının ardından piyasalar TÜİK tarafından gelecek son dakika açıklamalara kilitlendi. Her ayın ilk günlerinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon oranı kira artış oranı gibi pek çok ekonomik konuda yön belirleyici olacak. Peki, Mayıs ayı enflasyon farkı ne zaman açıklanacak? Mayıs enflasyon verileri açıklandı mı? Haziran ayı kira artış oranı ne kadar oldu?

    takvim.com.tr
    Mayıs ayı enflasyon farkı ne zaman açıklanacak?

    Haziran ayınıa az bir zaman kala milyonlarca vatandaş enflasyon oranları hakkında araştırma yapıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileri, ekonomide belirleyici etken olacak. Bu kapsamda Mayıs ayı enflasyon verileri hakkında arama motorları üzerinden yapılan araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. Peki, Mayıs ayı enflasyon farkı ne zaman açıklanacak? Mayıs enflasyon verileri açıklandı mı? Haziran ayı kira artış oranı ne kadar oldu?

    ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Enflasyon oranları her ayın 3'ünde yayınlanır. Bu bilgi ile Mayıs ayı enflasyon oranları TÜİK tarafından 3 Haziran günü saat 10.00'da açıklanacak.

    MERKEZ BANKASI TAHMİNLERİ

    Merkez Bankası (TCMB) mayıs ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, katılımcıların cari yıl sonu dolar/TL beklentisi bir önceki anket döneminde 16,85 TL iken, bu anket döneminde 17,57 TL oldu.



        12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 17,84 TL ve 18,47 TL olarak gerçekleşti.

        Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 14,00 oldu.



        TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 14,00 olarak gerçekleşti.

        Uluslararası yatırım bankası JP Morgan Türkiye'de enflasyonun Mayıs ayında yıllık bazda yüzde 72 ile zirve yapmasını beklediğini açıkladı.
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        Haberler Ekonomi Mayıs ayı enflasyon farkı ne zaman açıklanacak? Mayıs enflasyon verileri açıklandı mı? Haziran ayı kira artış oranı ne kadar oldu?
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