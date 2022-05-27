Haziran ayınıa az bir zaman kala milyonlarca vatandaş enflasyon oranları hakkında araştırma yapıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileri, ekonomide belirleyici etken olacak. Bu kapsamda Mayıs ayı enflasyon verileri hakkında arama motorları üzerinden yapılan araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. Peki, Mayıs ayı enflasyon farkı ne zaman açıklanacak? Mayıs enflasyon verileri açıklandı mı? Haziran ayı kira artış oranı ne kadar oldu?