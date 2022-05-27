Haziran ayınıa az bir zaman kala milyonlarca vatandaş enflasyon oranları hakkında araştırma yapıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileri, ekonomide belirleyici etken olacak. Bu kapsamda Mayıs ayı enflasyon verileri hakkında arama motorları üzerinden yapılan araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. Peki, Mayıs ayı enflasyon farkı ne zaman açıklanacak? Mayıs enflasyon verileri açıklandı mı? Haziran ayı kira artış oranı ne kadar oldu?
ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Enflasyon oranları her ayın 3'ünde yayınlanır. Bu bilgi ile Mayıs ayı enflasyon oranları TÜİK tarafından 3 Haziran günü saat 10.00'da açıklanacak.
MERKEZ BANKASI TAHMİNLERİ
Merkez Bankası (TCMB) mayıs ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, katılımcıların cari yıl sonu dolar/TL beklentisi bir önceki anket döneminde 16,85 TL iken, bu anket döneminde 17,57 TL oldu.