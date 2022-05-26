26 Mayıs Merkez Bankası son dakika faiz kararı açıklandı! Merkez Bankası faiz kararı sonrası Dolar, Euro ve altın düştü mü, yükseldi mi?

Merkez Bankası Mayıs ayı toplantısı hakkında aramalar hız kazandı. Merkez Bankası Mayıs ayı faiz kararı toplantısı 26 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına ilişkin cari ay sonu ve 3 ay sonrasına ilişkin beklentiler ise yüzde 14,00'te sabit kaldı. Peki, Peki Merkez Bankası faiz kararı sonrası Dolar, altın düştü mü, yükseldi mi?
26 MAYIS MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI
Son dakika haberi... Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (Kurul), siyaset faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 14 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi.
26 MAYIS MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SONRASINDA ALTIN, DOLAR VE EURO CANLI FİYATLARI
Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Etkisi artarak sürmekte olan jeopolitik riskler, küresel ve bölgesel iktisadi faaliyet üzerindeki aşağı yönlü riskleri canlı tutmakta ve belirsizliklerin artmasına yol açmaktadır. Küresel gıda güvenliğindeki ticaret yasakları ile artan belirsizlikler, emtia fiyatlarındaki yüksek seyir, temel gıda ve enerji başta olmak üzere bazı sektörlerdeki arz kısıtlarının daha da belirgin hale gelmesi ve taşımacılık maliyetlerindeki yüksek seviye uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının artmasına yol açmaktadır. Yüksek küresel enflasyonun, enflasyon beklentileri ve uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Bununla birlikte, gelişmiş ülke merkez bankaları artan enerji fiyatları ve arz-talep uyumsuzluğuna bağlı olarak enflasyonda görülen yükselişin beklenenden uzun sürebileceğini vurgulamaktadırlar. Bu çerçevede, iktisadi faaliyet, işgücü piyasası ve enflasyon beklentilerinde ülkeler arasında farklılaşan görünüme bağlı olarak gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikası adımlarında ayrışma gözlenmekle birlikte, merkez bankaları destekleyici parasal duruşlarını halen sürdürmektedir.