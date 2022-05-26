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    • Ekonomi
    • 26.05.2022 14:10
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    • 26.05.2022 14:13
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    26 Mayıs Merkez Bankası son dakika faiz kararı açıklandı! Merkez Bankası faiz kararı sonrası Dolar, Euro ve altın düştü mü, yükseldi mi?

    Merkez Bankası Mayıs ayı toplantısı hakkında aramalar hız kazandı. Merkez Bankası Mayıs ayı faiz kararı toplantısı 26 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu mayıs ayı toplantısının sonrasında faiz kararını bugün saat 14.00'te açıkladı.Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 14 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi. Peki Merkez Bankası faiz kararı sonrası Dolar, altın düştü mü, yükseldi mi?

    takvim.com.tr
    Merkez Bankası faiz kararı sonrası Dolar, Euro ve altın düştü mü, yükseldi mi?

    Merkez Bankası Mayıs ayı toplantısı hakkında aramalar hız kazandı. Merkez Bankası Mayıs ayı faiz kararı toplantısı 26 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına ilişkin cari ay sonu ve 3 ay sonrasına ilişkin beklentiler ise yüzde 14,00'te sabit kaldı. Peki, Peki Merkez Bankası faiz kararı sonrası Dolar, altın düştü mü, yükseldi mi?

    26 MAYIS MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI

    Son dakika haberi... Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (Kurul), siyaset faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 14 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi.

    26 MAYIS MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SONRASINDA ALTIN, DOLAR VE EURO CANLI FİYATLARI

    Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    Etkisi artarak sürmekte olan jeopolitik riskler, küresel ve bölgesel iktisadi faaliyet üzerindeki aşağı yönlü riskleri canlı tutmakta ve belirsizliklerin artmasına yol açmaktadır. Küresel gıda güvenliğindeki ticaret yasakları ile artan belirsizlikler, emtia fiyatlarındaki yüksek seyir, temel gıda ve enerji başta olmak üzere bazı sektörlerdeki arz kısıtlarının daha da belirgin hale gelmesi ve taşımacılık maliyetlerindeki yüksek seviye uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının artmasına yol açmaktadır. Yüksek küresel enflasyonun, enflasyon beklentileri ve uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Bununla birlikte, gelişmiş ülke merkez bankaları artan enerji fiyatları ve arz-talep uyumsuzluğuna bağlı olarak enflasyonda görülen yükselişin beklenenden uzun sürebileceğini vurgulamaktadırlar. Bu çerçevede, iktisadi faaliyet, işgücü piyasası ve enflasyon beklentilerinde ülkeler arasında farklılaşan görünüme bağlı olarak gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikası adımlarında ayrışma gözlenmekle birlikte, merkez bankaları destekleyici parasal duruşlarını halen sürdürmektedir.

        Kapasite kullanım seviyeleri ve diğer öncü göstergeler yurt içinde iktisadi faaliyetin, bölgesel farklılıklar ortaya çıksa bile dış talebin giderek artan olumlu etkisiyle güçlü seyrettiğine işaret etmektedir. Büyümenin kompozisyonunda sürdürülebilir bileşenlerin payı artarken, cari işlemler dengesinde enerji fiyatlarından kaynaklanan riskler devam etmektedir. Cari işlemler dengesinin sürdürülebilir seviyelerde kalıcı hale gelmesi, fiyat istikrarı için önem arz etmektedir. Kurul, uzun vadeli Türk lirası yatırım kredileri de dâhil olmak üzere kredilerin büyüme hızı ve erişilen finansman kaynaklarının amacına uygun şekilde iktisadi faaliyet ile buluşmasının finansal istikrar açısından önemli olduğunu değerlendirmiştir. Bu çerçevede Kurul, güçlendirdiği makroihtiyati politika setini ilave tedbirlerle kararlılıkla uygulamaya devam edecektir.

        Enflasyonda gözlenen yükselişte; jeopolitik gelişmelerin yol açtığı enerji maliyeti artışları, ekonomik temellerden uzak fiyatlama oluşumlarının geçici etkileri, küresel enerji, gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artışların oluşturduğu güçlü negatif arz şokları etkili olmaya devam etmektedir. Kurul, sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın tesisi için atılan ve güçlendirilerek sürdürülmekte olan adımlar ile birlikte, küresel barış ortamının yeniden tesis edilmesi ve enflasyonda baz etkilerinin de ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağını öngörmektedir. Bu çerçevede Kurul, politika faizinin sabit tutulmasına karar vermiştir. Fiyat istikrarının sürdürülebilir bir şekilde kurumsallaşması amacıyla TCMB'nin tüm politika araçlarında kalıcı ve güçlendirilmiş liralaşmayı teşvik eden geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme süreci devam etmektedir. Değerlendirme süreçleri tamamlanan teminat ve likidite politika adımları devreye alınacaktır.

        NİSAN AYI MERKEZ BANKASI KARARI NE OLMUŞTU?

        Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. PPK toplantısından faizlerin yüzde 14'te sabit bırakılması kararı çıktı.

        2021 yılı Eylül ayından Aralık ayına kadar 500 baz puan faiz indirerek politika faizini yüzde 14'e indiren TCMB böylelikle son 4 toplantıda pas geçmiş oldu.

        PPK metninde uzun vadeli Türk lirası yatırım kredileri de dâhil olmak üzere kredilerin büyüme hızı ve erişilen finansman kaynaklarının amacına uygun şekilde iktisadi faaliyet ile buluşmasının finansal istikrar açısından önemli olduğuna dikkat çekildi. TCMB bu doğrultuda "Makroihtiyati politika setinin güçlendirilmesine karar vermiştir." denildi.

        YIL SONUNA DOĞRU FAİZ ARTIŞI OLABİLİR Mİ?

        Muhtemelen olur. Zayıflayan Türk lirası, artan risk primi ve dünya merkez bankalarının faiz artırımı tercihini hızlandırması ile Merkez Banka'mız da bir şekilde faiz artırma yoluna girecektir.

        Faiz artışından çok sonraki dönemde ne yapılacağı önemli. Faiz ile enflasyon arasında büyük bir fark bulunuyor. Önemli olan enflasyonu dizginleyecek faiz politikası ne olacak ve nasıl bir plan dahilinde enflasyon düşürülecek. Piyasanın buna ikna olması, Hazine tahvilleri başta olmak üzere uzun vadeli planların buna göre yapılması gerekiyor.

        Faizi artırmak tek başına çözüm değildir. Önemli olan enflasyonu düşürecek bir sıkı para politikası uygulamasına geçilip geçilmeyeceğine karar vermektir."
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        Haberler Ekonomi 26 Mayıs Merkez Bankası son dakika faiz kararı açıklandı! Merkez Bankası faiz kararı sonrası Dolar, Euro ve altın düştü mü, yükseldi mi?
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