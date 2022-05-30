Altın fiyatları uçuşa geçmeye başladı! Gram altın için 2 farklı fiyat verildi! İşler sarpa sardı! 0.5, 7 gram altın ne kadar? İşte canlı altın fiyatları
Gram altın fiyatları, Türkiye piyasalarının açılış zamanında 989 lira civarında hareket ederken; yeni güne 985 lira seviyeden başladı. Gram altının fiyatı, haftanın ilk prosedür gününe yükselişle başlarken; en yüksek 989,87 lira civarını gördü. Altın fiyatlarından son dakika haberleri bağlamında yatırımcılar altın ile ilgili gelişmeleri yakından merakla takip ediyor. Bugün altın fiyatları uçuşa geçmeye başladı! Gram altın için 2 farklı fiyat verildi. Peki bugün çeyrek altın ne kadar? Tam altın ne kadar? Ata altın fiyatları kaç TL? Cumhuriyet altın fiyatları ne kadar? İşte flaş son dakika altın fiyatları 30 Mayıs 2022.
Altın ve Para Piyasaları Eksperi İslam Memiş, gram altınla alakalı olarak son dakika değerlendirmeleri yaptı. Memiş, 'kritik noktadayız' diyerek ikilemi açıkladı. Altının gramı bugün itibarıyla 980 lirayı gördü. Geçtiğimiz Nisan ayında 890 liraya kadar inen altının gramı ABD Merkez Bankası FED'in beklenilen faiz artırımı ardından süratli bir yükselişe geçti. Dolar ve eurodaki sert yükseliş ise sürüyor. Peki bugün çeyrel altın ne kadar? Tam altın ne kadar? Ata altın fiyatları kaç TL? Cumhuriyet altın fiyatları ne kadar? İşte flaş son dakika altın fiyatları 30 Mayıs 2022.
Gram altın
Memiş, FED'in faiz kararından sonra 1880 ila 1980 arasında ons altın beklentisi olduğunu açıkladı. 900 TL'nin altında gram altın bulunmayacağını ifade eden Memiş, 1050 TL seviyelerini görebileceğimizi açıklarken yeni açıklanacak paket ile eş güdümlü 940 TL'leri yine görebileceğimizi söyledi.
İslam Memiş altın son dakika yorumu! Gram altın kaç para olacak?
Ters rüzgarlar eseceği yorumları ile ilgi çeken Altın ve Para Piyasaları Eksperi İslam Memiş "Geçen hafta oluşturulan silkeleme operasyonu ardından ons altın fiyatı son derece sert bir düşüş yaşamıştı. Güçlenen dolar kuru sebebi ile emtia fiyatları büyük baskı altına girmişti.