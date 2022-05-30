Altın fiyatları uçuşa geçmeye başladı! Gram altın için 2 farklı fiyat verildi! İşler sarpa sardı! 0.5, 7 gram altın ne kadar? İşte canlı altın fiyatları

Altın ve Para Piyasaları Eksperi İslam Memiş, gram altınla alakalı olarak son dakika değerlendirmeleri yaptı. Memiş, 'kritik noktadayız' diyerek ikilemi açıkladı. Altının gramı bugün itibarıyla 980 lirayı gördü. Geçtiğimiz Nisan ayında 890 liraya kadar inen altının gramı ABD Merkez Bankası FED'in beklenilen faiz artırımı ardından süratli bir yükselişe geçti. Dolar ve eurodaki sert yükseliş ise sürüyor. Peki bugün çeyrel altın ne kadar? Tam altın ne kadar? Ata altın fiyatları kaç TL? Cumhuriyet altın fiyatları ne kadar? İşte flaş son dakika altın fiyatları 30 Mayıs 2022.