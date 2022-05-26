Altın ve dolarda puslu hava etkisi! İslam Memiş altın, dolar, euro için kaybettirmeyecek yöntemi açıkladı! Birdenbire gidişat değişecek! Kısa süre sonra...

İŞTE İSLAM MEMİŞ'İN DOLAR VE ALTIN HAKKINDA YORUMLARI!

''Parite iki ülke para biriminin veya emtia ile para biriminin takas işlemi anlamına gelir. Bu işlemler aracı olmadan gerçekleşir. Diyelim ki elinizde dolarınız var, euroya çevireceksiniz ya da elinizde sterlin var dolara çevireceksiniz. Farklı ülke para birimlerimi takas edeceksiniz. Arada herhangi bir para biri ya da emtia kullanmadan yaptığınız işlemlere denir. Burada önemli takas yöntemi ile gerçekleşmesidir.''