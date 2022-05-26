Altın ve dolarda puslu hava etkisi! İslam Memiş altın, dolar, euro için kaybettirmeyecek yöntemi açıkladı! Birdenbire gidişat değişecek! Kısa süre sonra...
Dolar ve altın fiyatlarında yaşanan yükselişler nedeniyle yatırımcılar gelişmelere odaklandı. Özellikle bu noktada bir inişli bir çıkışlı seyir yaşanması herkesi şaşırtıyor. Dolar ve altın yatırımcıları sıklıkla, 'dolarım var ne almalıyım' veya 'altın fiyatları düşer mi yükselir mi' sorularına yanıt arıyor. Bu hafta tüm piyasalar Merkez Bankası faiz kararına kilitlendi. Bu gelişmeler yaşanırken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcılar için fiyatların seyri hakkında önemli ikazlarda bulundu. Peki, gram ve çeyrek altın düşecek mi, yükselecek mi? Dolar yükselir mi, düşer mi? İşte merak edilen soruların yanıtı haberimizde!
Dolar ve altın yatırımcıları için önemli ikazlar geldi. Günü bir inişli bir çıkışlı tamamlayan altın fiyatları son günlerde herkesi şaşırtmaya devam ediyor. Uzmanlar fiyatların gelecek günlerdeki seyriyle ilgili uyarılar yapıyor. Dolar ve altın fiyatlarının seyri hakkında uzman isim İslam Memiş dikkat çeken bir ikazda bulundu. Son dönemde yükseliş ve düşüşüyle yatırımcısının kafasını kurcalayan altın ve dolar fiyatlarında hareketli seyir sürerken uzmanlar tarafından yapılan yorumlar her gün takip ediliyor.
İŞTE İSLAM MEMİŞ'İN DOLAR VE ALTIN HAKKINDA YORUMLARI!
''Parite iki ülke para biriminin veya emtia ile para biriminin takas işlemi anlamına gelir. Bu işlemler aracı olmadan gerçekleşir. Diyelim ki elinizde dolarınız var, euroya çevireceksiniz ya da elinizde sterlin var dolara çevireceksiniz. Farklı ülke para birimlerimi takas edeceksiniz. Arada herhangi bir para biri ya da emtia kullanmadan yaptığınız işlemlere denir. Burada önemli takas yöntemi ile gerçekleşmesidir.''
''Elimde sterlin var dolara çevirmek istiyorum diyelim. Şu anda sterlin/dolar paritesi 1,25 seviyesinde. Parite aslında çok büyük bir avantaj sağlar. Eğer elimdeki Euro'yu sayıp TL yapsam ve sonra dolar alsam alım-satım farkından zarar etmiş olacağım. Ancak parite ile bu zarardan kurtulmuş olacağım.''