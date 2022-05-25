Ödünç para ikraz yardımı başvuru şartları nelerdir? Devletten kredi değil 12 - 18 - 24 ay vadeli borç para yardımı müjdesi!

Nakit para gereksinimleri her geride bıraktığımız gün biraz daha artarken bankaların kredi faiz oranlarında yaşanan yükseliş vatandaşı seçenek borç bulma yöntemleri aramaya yöneltiyor. Bu anlamda devlet ödünç para ikraz yardımı sistemini aktif etti. Bu sistemden yaralanan kişilerin aldıkları borç paraları eri ödemeleri amacıyla 3 değişik alternatif belirlenmiş haldedir. Bu alternatifler; 12 ay vade, 18 ay vade ve 24 ay vade alternatifleridir. Her vade opsiyonunda ise faiz seviyesi sabit tutulmuştur. Bu halde sisteme olabildiğince ilgi duyulmasına sebep olan bir etkendir.