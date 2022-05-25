Ödünç para ikraz yardımı başvuru şartları nelerdir? Devletten kredi değil 12 - 18 - 24 ay vadeli borç para yardımı müjdesi!

Nakit para gereksinimleri her geride bıraktığımız gün biraz daha artarken bankaların kredi faiz oranlarında yaşanan yükseliş vatandaşı seçenek borç bulma yöntemleri aramaya yöneltiyor. Bu anlamda devlet ödünç para ikraz yardımı sistemini aktif etti. Bu sistemden yaralanan kişilerin aldıkları borç paraları eri ödemeleri amacıyla 3 değişik alternatif belirlenmiş haldedir. Bu alternatifler; 12 ay vade, 18 ay vade ve 24 ay vade alternatifleridir. Her vade opsiyonunda ise faiz seviyesi sabit tutulmuştur. Bu halde sisteme olabildiğince ilgi duyulmasına sebep olan bir etkendir.
Ödünç Para Yardımı Geri Ödeme Müjdesi!
Bu sistemden yaralanan kişilerin aldıkları borç paraları eri ödemeleri amacıyla 3 değişik alternatif belirlenmiş haldedir. Bu alternatifler; 12 ay vade, 18 ay vade ve 24 ay vade alternatifleridir. Her vade opsiyonunda ise faiz seviyesi sabit tutulmuştur. Bu halde sisteme olabildiğince ilgi duyulmasına namacıyla olan bir etkendir. Normalde bankalar vade alternatiflerinin yükselmesi halinde faiz oranlarını arttırmaktadır.
Fakat bakanlık bu hususta da vatandaşlara yardımcı olmaktadır. 12 ay vade opsiyonunda aylık 800 TL, 18 ay vade opsiyonunda 600 TL ve 24 ay vade opsiyonunda ise 300 TL geri ödeme yapılmaktadır.