Yaz döneminde staj hareketliliği artıyor! Stajyere en az 1.276 TL

Firmalarda staj yapan öğrencilere işveren aylık ödeme yaparken, devlet de destek sağlıyor. Stajyerlere ödenecek ücretler, firmadaki çalışan sayısına ve o yıl geçerli asgari ücrete göre belirleniyor. En düşük stajyer ücreti net asgari ücretin yüzde 30'u kadar oluyor. Bunun altında ödeme yapılamıyor. Yaz döneminde stajlar hız kazanırken, stajyer gençlere en az ücret bin 276 lira ödenecek.
KALFALARA 2.126 TL
Kalfalık yeterliliğini kazanan mesleki eğitim merkezi 12'nci sınıf öğrencilerine ise bu yıl aylık en az 2 bin 126 lira 70 kuruş ödenmesi gerekiyor. Bunun altında ücret verilemezken, üzerinde ödeme yapılmasında sakınca bulunmuyor.
MAAŞ DEVLETTEN
Stajyerlerin maaşlarının bir bölümünü devlet karşılıyor. Mesleki eğitim merkezi programı dışındaki okul ve kurumlarda öğrenim gören öğrencilere ödenebilecek en az ücretin 20'den az çalışanı olan işletmeler için 3'te 2'si, 20 ve üzerinde çalışanı olan işletmeler için 3'te 1'i devlet tarafından karşılanıyor. Mesleki eğitim merkezi programına devam eden öğrencilere ödenebilecek en az ücretin ise tamamı devlet katkısı olarak veriliyor.