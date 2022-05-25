Yaz döneminde staj hareketliliği artıyor! Stajyere en az 1.276 TL





MAAŞ DEVLETTEN

Stajyerlerin maaşlarının bir bölümünü devlet karşılıyor. Mesleki eğitim merkezi programı dışındaki okul ve kurumlarda öğrenim gören öğrencilere ödenebilecek en az ücretin 20'den az çalışanı olan işletmeler için 3'te 2'si, 20 ve üzerinde çalışanı olan işletmeler için 3'te 1'i devlet tarafından karşılanıyor. Mesleki eğitim merkezi programına devam eden öğrencilere ödenebilecek en az ücretin ise tamamı devlet katkısı olarak veriliyor.

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