Konut kredisi çekecekler dikkat: Hangi bankalar evin tamamına kredi veriyor? 18 ve 240 aya kadar vadelerle...

Ev sahibi olmak isteyenler çoğalan konut fiyatları nedeniyle hayallerindeki eve kavuşmakta güçlük çekiyor. Öte yandan yüksek peşinat ödemek yerine ipotek işlemlerinde müracaat ederek kişilerin peşinatsız olarak kredilerden yararlanması sağlanıyor.
Garanti BBVA Peşinatsız Konut Kredisi
Garanti BBVA Mortgage ile bir eve sahip olan ve yeni bir ev daha satın alabilmek isteyenlere peşinatsız olarak evin tamamına kredi veriliyor. 240 aya kadar vade ile kullandırılan kredi kapsamında avantajlı faiz oranları da uygulanmaktadır. Hayalini kurduğunuz eve Garanti BBVA konut kredisi ile basitçe ulaşın.
Peşinatsız 180 Ay Vadeli QNB Finansbank Konut Kredisi
Peşinat ödeme derdini ortadan kaldıran QNB Finansbank, 180 ay vade seçenekleriyle bütün ev sahibi olmak isteyenlere rahat bir ödeme planı sunuyor. Üstelik satın alacağınız evin %100'üne kadar kredi kullanarak hayallerinizdeki evi almayı ertelemek istemeyenlere destek verilecek.
Sabit faiz oranları ile öngörülebilir ödemeler yaparak hayallerinizi süsleyen eve kısa sürede ulaşmanız mümkündür. Uygun vadeler ile yapacağınız düşük taksitli ödemeler ise bütçenizi sarsmadan ev sahibi olmanızı sağlayacaktır.
QNB Finansbank ilaveten peşinatsız konut kredisinin dışında eşit anapara ödemeli olarak da kredi desteği vermektedir. 120 aya kadar vade olanağı ile yayılan kredi kapsamında tespit edilen faiz seviyesi ise %2,17 olarak hesaplamıştır.