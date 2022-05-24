0 faiz ve 120 ay vade ile kendi evinizin sahibi olacaksınız! Evrakı ibraz etmeniz yeterli! Ziraat Bankası sıfır faizli konut kredisi başvurusu şartları nelerdir?

Sosyal Güvenlik Kurumu her yıl olduğu gibi bu yıl da hak sahiplerini kapsayan faizsiz konut kredisi kampanyasının ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştı. İşte Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bazı gruplar içerisinde yer alan hak sahipleri için özel olarak geliştirmiş olduğu faizsiz konut kredisi kampanyasına ilişkin ayrıntılar