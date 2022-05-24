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Haberler Ekonomi 0 faiz ve 120 ay vade ile kendi evinizin sahibi olacaksınız! Evrakı ibraz etmeniz yeterli! Ziraat Bankası sıfır faizli konut kredisi başvurusu şartları nelerdir?

0 faiz ve 120 ay vade ile kendi evinizin sahibi olacaksınız! Evrakı ibraz etmeniz yeterli! Ziraat Bankası sıfır faizli konut kredisi başvurusu şartları nelerdir?

Ülkemizin en güvenilir kamu kurumlarından birisi olan Sosyal Güvenlik Kurumu, belirlediği gruplar içerisinde yer alan vatandaşlara faizsiz konut kredisi hizmeti sunacağını açıkladı.

takvim.com.tr
24.05.2022 08:21 - Son Güncelleme: 24.05.2022 08:21
0 faiz ve 120 ay vade ile kendi evinizin sahibi olacaksınız! Evrakı ibraz etmeniz yeterli! Ziraat Bankası sıfır faizli konut kredisi başvurusu şartları nelerdir?

Sosyal Güvenlik Kurumu her yıl olduğu gibi bu yıl da hak sahiplerini kapsayan faizsiz konut kredisi kampanyasının ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştı. İşte Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bazı gruplar içerisinde yer alan hak sahipleri için özel olarak geliştirmiş olduğu faizsiz konut kredisi kampanyasına ilişkin ayrıntılar

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0 faiz ve 120 ay vade ile kendi evinizin sahibi olacaksınız! Evrakı ibraz etmeniz yeterli! Ziraat Bankası sıfır faizli konut kredisi başvurusu şartları nelerdir?

Sosyal Güvenlik Kurumu Faizsiz Konut Kredisi Kampanyasını Duyurdu!

Geliştirdiği hizmetler, toplumun her kesimi için düzenlediği kampanyalar ve yaptığı ödemeler sayesinde vatandaşlar tarafından yakından takip edilen kamu kurumlarından birisi olan Sosyal Güvenlik Kurumu, yeni dönemde artan konut fiyatlarına karşın faizsiz konut kredisi hizmeti sunacağını açıkladı.

0 faiz ve 120 ay vade ile kendi evinizin sahibi olacaksınız! Evrakı ibraz etmeniz yeterli! Ziraat Bankası sıfır faizli konut kredisi başvurusu şartları nelerdir?

Banka, ilgili hizmetinden kimlerin yararlanabileceğine ilişkin ayrıntılı bilgi verirken, hizmete ilişkin mali verileri de paylaştı.

0 faiz ve 120 ay vade ile kendi evinizin sahibi olacaksınız! Evrakı ibraz etmeniz yeterli! Ziraat Bankası sıfır faizli konut kredisi başvurusu şartları nelerdir?

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun resmi internet sitesi aracılığı ile duyurulmuş olan faizsiz konut kredisi kampanyasının üst limiti, 241 bin TL olarak belirlendi.

0 faiz ve 120 ay vade ile kendi evinizin sahibi olacaksınız! Evrakı ibraz etmeniz yeterli! Ziraat Bankası sıfır faizli konut kredisi başvurusu şartları nelerdir?

Bu sene üst tutarı güncelleyen Sosyal Güvenlik Kurumu, hizmet kapsamında 120 ay vade imkanının tanınacağını da bildirdi.

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