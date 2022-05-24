0 faiz ve 120 ay vade ile kendi evinizin sahibi olacaksınız! Evrakı ibraz etmeniz yeterli! Ziraat Bankası sıfır faizli konut kredisi başvurusu şartları nelerdir?

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Ülkemizin en güvenilir kamu kurumlarından birisi olan Sosyal Güvenlik Kurumu, belirlediği gruplar içerisinde yer alan vatandaşlara faizsiz konut kredisi hizmeti sunacağını açıkladı.
Sosyal Güvenlik Kurumu her yıl olduğu gibi bu yıl da hak sahiplerini kapsayan faizsiz konut kredisi kampanyasının ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştı. İşte Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bazı gruplar içerisinde yer alan hak sahipleri için özel olarak geliştirmiş olduğu faizsiz konut kredisi kampanyasına ilişkin ayrıntılar
Sosyal Güvenlik Kurumu Faizsiz Konut Kredisi Kampanyasını Duyurdu!
Geliştirdiği hizmetler, toplumun her kesimi için düzenlediği kampanyalar ve yaptığı ödemeler sayesinde vatandaşlar tarafından yakından takip edilen kamu kurumlarından birisi olan Sosyal Güvenlik Kurumu, yeni dönemde artan konut fiyatlarına karşın faizsiz konut kredisi hizmeti sunacağını açıkladı.
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun resmi internet sitesi aracılığı ile duyurulmuş olan faizsiz konut kredisi kampanyasının üst limiti, 241 bin TL olarak belirlendi.
Bu sene üst tutarı güncelleyen Sosyal Güvenlik Kurumu, hizmet kapsamında 120 ay vade imkanının tanınacağını da bildirdi.