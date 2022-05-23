Evrakı ibraz etmeniz yeterli! 0 faiz ve 120 ay vade ile kendi evinizin sahibi olacaksınız! Ziraat Bankası sıfır faizli konut kredisi başvurusu şartları nelerdir?

Sosyal Güvenlik Kurumu Faizsiz Konut Kredisi Kampanyasını Duyurdu!

Geliştirdiği hizmetler, toplumun her kesimi için düzenlediği kampanyalar ve yaptığı ödemeler sayesinde vatandaşlar tarafından yakından takip edilen kamu kurumlarından birisi olan Sosyal Güvenlik Kurumu, yeni dönemde artan konut fiyatlarına karşın faizsiz konut kredisi hizmeti sunacağını açıkladı.