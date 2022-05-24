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    • Ekonomi
    • 25.04.2022 08:28
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    • 25.05.2022 08:26
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    18 ve 240 aya kadar vadelerle... Konut kredisi çekecekler dikkat: Hangi bankalar evin tamamına kredi veriyor?

    Ev sahibi olmak isteyenler çoğalan konut fiyatları nedeniyle hayallerindeki eve kavuşmakta güçlük çekiyor. Öte yandan yüksek peşinat ödemek yerine ipotek işlemlerinde müracaat ederek kişilerin peşinatsız olarak kredilerden yararlanması sağlanıyor.

    takvim.com.tr
    Konut kredisi çekecekler dikkat: Hangi bankalar evin tamamına kredi veriyor?

    Konut kredisi faiz oranları özel bankalarda da düşmeye başladı. 2022 senesinde iyice çoğalan ev fiyatlarına karşı ev sahibi olmak isteyen kişilerin finansman arayışları devam ediyor. Fakat yüksek peşinat ve yüksek faiz oranları bu hayallerinin suya düşmesine namacıyla oldu. Akbank, QNB Finansbank ve Garanti BBVA'nın peşinat derdini ortadan kaldıran cazip kredi fırsatları, satın alabilmek dilediğiniz evin tamamı amacıyla destek sağlıyor. İşte en makul konut kredileri fırsatları…

    Garanti BBVA Peşinatsız Konut Kredisi

    Garanti BBVA Mortgage ile bir eve sahip olan ve yeni bir ev daha satın alabilmek isteyenlere peşinatsız olarak evin tamamına kredi veriliyor. 240 aya kadar vade ile kullandırılan kredi kapsamında avantajlı faiz oranları da uygulanmaktadır. Hayalini kurduğunuz eve Garanti BBVA konut kredisi ile basitçe ulaşın.

    Peşinatsız 180 Ay Vadeli QNB Finansbank Konut Kredisi

    Peşinat ödeme derdini ortadan kaldıran QNB Finansbank, 180 ay vade seçenekleriyle bütün ev sahibi olmak isteyenlere rahat bir ödeme planı sunuyor. Üstelik satın alacağınız evin %100'üne kadar kredi kullanarak hayallerinizdeki evi almayı ertelemek istemeyenlere destek verilecek.

    Sabit faiz oranları ile öngörülebilir ödemeler yaparak hayallerinizi süsleyen eve kısa sürede ulaşmanız mümkündür. Uygun vadeler ile yapacağınız düşük taksitli ödemeler ise bütçenizi sarsmadan ev sahibi olmanızı sağlayacaktır.

    QNB Finansbank ilaveten peşinatsız konut kredisinin dışında eşit anapara ödemeli olarak da kredi desteği vermektedir. 120 aya kadar vade olanağı ile yayılan kredi kapsamında tespit edilen faiz seviyesi ise %2,17 olarak hesaplamıştır.

        Peşinatsız Konut Kredisi Veren Bankaların Avantajları

        Peşinatsız olarak konut kredisi kullanılması durumunda; birtakım hallerde üstünlük sağlanırken birtakım hallerde da dezavantaja sebep olacaktır. Alınması plan edilen peşinatsız

        Ev kredisinde:

        Dosya masrafı uzman ücreti başka ek masraflar kesinlikle artış gösterecektir.

        Ek olarak vadeli ödeme seçeneklerinin yükselmesi ile daha çok masraf ödenmesi söz hususu olacaktır.

        Peşinatsız konut kredisi veren bankalar ve bu kredilerin üstünlükı; ise daha kısa vakit içinde yatırıma dönüştürebilme olanağının olmasıdır.

        100.000 TL değerinde tespit edilen bir konutun, lüzumlu şartlar sağlanamaması durumunda; uzman değerinin %75 kadarı olan alanı banka doğrultusundan karşılanırken; %25lik kalan kısım kredi kullanıcısı doğrultusundan istenmektedir. Peşinat ödemeleri, kredi kullanıcılarına dosya masrafı ve aylık taksit tutarlarının düşük olmasını sağlamaktadır. Artık bugünkü koşullarında çoğu banka, peşinatsız konut desteği verirken; kredi kullanılarak satın alıncak olan konutun, ipotek edilmesi prosedürünü gerçekleştirmek istemektedir. Bazı bankalarda ise hem satın alıncak olan evin hem de sahip olunan evin kendisini teminat ederek %100 konut desteği vermektedir.
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        Haberler Ekonomi 18 ve 240 aya kadar vadelerle... Konut kredisi çekecekler dikkat: Hangi bankalar evin tamamına kredi veriyor?
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