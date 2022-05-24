18 ve 240 aya kadar vadelerle... Konut kredisi çekecekler dikkat: Hangi bankalar evin tamamına kredi veriyor?

Konut kredisi faiz oranları özel bankalarda da düşmeye başladı. 2022 senesinde iyice çoğalan ev fiyatlarına karşı ev sahibi olmak isteyen kişilerin finansman arayışları devam ediyor. Fakat yüksek peşinat ve yüksek faiz oranları bu hayallerinin suya düşmesine namacıyla oldu. Akbank, QNB Finansbank ve Garanti BBVA'nın peşinat derdini ortadan kaldıran cazip kredi fırsatları, satın alabilmek dilediğiniz evin tamamı amacıyla destek sağlıyor. İşte en makul konut kredileri fırsatları…
Garanti BBVA Peşinatsız Konut Kredisi
Garanti BBVA Mortgage ile bir eve sahip olan ve yeni bir ev daha satın alabilmek isteyenlere peşinatsız olarak evin tamamına kredi veriliyor. 240 aya kadar vade ile kullandırılan kredi kapsamında avantajlı faiz oranları da uygulanmaktadır. Hayalini kurduğunuz eve Garanti BBVA konut kredisi ile basitçe ulaşın.
Peşinatsız 180 Ay Vadeli QNB Finansbank Konut Kredisi
Peşinat ödeme derdini ortadan kaldıran QNB Finansbank, 180 ay vade seçenekleriyle bütün ev sahibi olmak isteyenlere rahat bir ödeme planı sunuyor. Üstelik satın alacağınız evin %100'üne kadar kredi kullanarak hayallerinizdeki evi almayı ertelemek istemeyenlere destek verilecek.
Sabit faiz oranları ile öngörülebilir ödemeler yaparak hayallerinizi süsleyen eve kısa sürede ulaşmanız mümkündür. Uygun vadeler ile yapacağınız düşük taksitli ödemeler ise bütçenizi sarsmadan ev sahibi olmanızı sağlayacaktır.
QNB Finansbank ilaveten peşinatsız konut kredisinin dışında eşit anapara ödemeli olarak da kredi desteği vermektedir. 120 aya kadar vade olanağı ile yayılan kredi kapsamında tespit edilen faiz seviyesi ise %2,17 olarak hesaplamıştır.