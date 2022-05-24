18 ve 240 aya kadar vadelerle... Konut kredisi çekecekler dikkat: Hangi bankalar evin tamamına kredi veriyor?

100.000 TL değerinde tespit edilen bir konutun, lüzumlu şartlar sağlanamaması durumunda; uzman değerinin %75 kadarı olan alanı banka doğrultusundan karşılanırken; %25lik kalan kısım kredi kullanıcısı doğrultusundan istenmektedir. Peşinat ödemeleri, kredi kullanıcılarına dosya masrafı ve aylık taksit tutarlarının düşük olmasını sağlamaktadır. Artık bugünkü koşullarında çoğu banka, peşinatsız konut desteği verirken; kredi kullanılarak satın alıncak olan konutun, ipotek edilmesi prosedürünü gerçekleştirmek istemektedir. Bazı bankalarda ise hem satın alıncak olan evin hem de sahip olunan evin kendisini teminat ederek %100 konut desteği vermektedir.