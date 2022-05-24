SSK, Bağ-Kur Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyeleri ayın kaçında ödenecek 2022?

Kurban Bayramı için geri sayım devam ediyor. Bayrama az bir zaman kala milyonlarca vatandaş ikramiyelerin ödeneceği tarihi araştırıyor. Kurban Bayramı 9 Temmuz - 12 Temmuz tarihleri arasında İslam alemi tarafından idrak edilecek. Bu ay dul ve yetimler de, bu ay aylık bağlananlar da ikramiye alacak. Peki, 2022 Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatırılacak? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı!