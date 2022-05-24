SSK, Bağ-Kur Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyeleri ayın kaçında ödenecek 2022?

Kurban Bayramı için geri sayım devam ediyor. Bayrama az bir zaman kala milyonlarca vatandaş ikramiyelerin ödeneceği tarihi araştırıyor. Kurban Bayramı 9 Temmuz - 12 Temmuz tarihleri arasında İslam alemi tarafından idrak edilecek. Bu ay dul ve yetimler de, bu ay aylık bağlananlar da ikramiye alacak. Peki, 2022 Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatırılacak? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı!
KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR YATACAK?
Temmuz zammı ile beraber hesaplara yatacak ödemelerin bilindiği üzere bu sene 1100 TL olacağı ifade edilmişti. Ramazan ayında yatan ücretle beraber bu sene toplamda 2200 TL'lik ikramiyenin vatandaşlara sağlanacağı biliniyor.
KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Tüm emekliler Kurban Bayramı öncesi bin 100 lira ikramiyeyi cebine koyacak. Henüz ikramiyelerin yatacağı tarih belli olmadı. Açıklama geldiğinde takvim.com.tr'de yer alacaktır.