500.000 TL, 600.000 TL ve 700.000 TL alabilirsiniz! Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası'ndan yeni haber geldi

Son zamanlarda dünyada ve ülkemizde görülen yüksek enflasyon oranları sonrasında vatandaşlar nakit paraya daha çok ihtiyaç duyuyor. Bu yüzden acil nakit greksinimlerini karşılamak amacıyla bankalara başvurmakta fakat her banka basit kredi vermektedir. Kredi puanlarının yetersiz olması bu hususta mühim bir etkendir. Yeni karara göre gereksinim sahipleri bundan sonra basitçe kredi çekebilecek.
Herkese İhtiyaç Kredisi Veriliyor
Uygun kredi imkanlarından yararlanmak amacıyla yapılması gereken tek şey bankanızı seçmektir. Devlet desteği yardımıyla vatandaşlara kredi olanağı yayınlayan bankalar, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'tır. Bu bankaların sağladığı basitlikler arasında düşük faiz seviyesi ilgi çekmektedir. 500.000 TL, 600.000 ve 700.000TL'ye varan kredi olanağını düşük faizle ve yüksek vade farkıyla almak amacıyla ister bankalara gidebilir ister evinizden çıkmadan mobil bankacılık üzerinden başvurabilirsiniz.
Promosyon imkanı da var
Bankaların müşterilerine sağladığı kampanyalar bununla da sınırlı değil. Emekli maaşınızı bu bankalara taşıyarak promosyon kazanabilirsiniz. 750 TL'ye kadar ödeme yapan bankalar kredi çekmek amacıyla zor şartları da ortadan kaldırıyor. 36 ay vade farkıyla geri ödeme basitliği yardımıyla vatandaşlar parasal zorlukların üstesinden kredilerle gelebilmektedir.