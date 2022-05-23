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Haberler Ekonomi Halk Bankası, Vakıfbank ve Ziraat Bankası! 20.000 TL 25.000 TL, 40.000 TL ve 100.000 TL 23 Mayıs Pazartesi güncel ihtiyaç kredisi faizleri taksit hesaplama

Halk Bankası, Vakıfbank ve Ziraat Bankası! 20.000 TL 25.000 TL, 40.000 TL ve 100.000 TL 23 Mayıs Pazartesi güncel ihtiyaç kredisi faizleri taksit hesaplama

Emekli vatandaşlara, kamu bankalarından destek haberi geldi. Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halk Bankası tarafından geliştirilmiş olan emekli ihtiyaç kredisi kampanyalarının ayrıntıları belli oldu.

takvim.com.tr
23.05.2022 10:22 - Son Güncelleme: 23.05.2022 10:22
Halk Bankası, Vakıfbank ve Ziraat Bankası! 20.000 TL 25.000 TL, 40.000 TL ve 100.000 TL 23 Mayıs Pazartesi güncel ihtiyaç kredisi faizleri taksit hesaplama

Her fırsatta vatandaşın yanında yer almaya gayret eden kamu bankaları, bu kez de yalnızca tek maaşlı emekli vatandaşları kapsayan ihtiyaç kredisi kampanyaları geliştirdiklerini duyurdu. Söz konusu hizmetlerin ayrıntıları ve örnek hesaplama tabloları yayınlandı.

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Halk Bankası, Vakıfbank ve Ziraat Bankası! 20.000 TL 25.000 TL, 40.000 TL ve 100.000 TL 23 Mayıs Pazartesi güncel ihtiyaç kredisi faizleri taksit hesaplama

Ziraat Bankası Emeklinin Artısı İhtiyaç Kredisi 2022

Yeni dönemde geliştirmiş olduğu çiftçi destek paketleri ile bankacılık sektörüne damga vurmayı başaran Ziraat Bankası, bu kez de gelişen olumsuz ekonomik şartlar çerçevesinde nakde sıkışıklıkları artan emekliler için yeni bir kredi paketi geliştirdiğini duyurdu.

Halk Bankası, Vakıfbank ve Ziraat Bankası! 20.000 TL 25.000 TL, 40.000 TL ve 100.000 TL 23 Mayıs Pazartesi güncel ihtiyaç kredisi faizleri taksit hesaplama

Ziraat Bankası'nın resmi internet sitesi aracılığı ile duyurulmuş olan yeni emekli destek paketinin isminin Emeklinin Artısı Destek Paketi olduğu öğrenildi.

Halk Bankası, Vakıfbank ve Ziraat Bankası! 20.000 TL 25.000 TL, 40.000 TL ve 100.000 TL 23 Mayıs Pazartesi güncel ihtiyaç kredisi faizleri taksit hesaplama

Banka, bu paketi aracılığı ile emekli vatandaşlarına düşük faizli, uzun vadeli ihtiyaç kredisi hizmeti sunmayı ve bu sayede de emekli müşterilerinin nakit sıkışıklıklarını çözüme kavuşturmayı hedeflediğini ifade etti.

Halk Bankası, Vakıfbank ve Ziraat Bankası! 20.000 TL 25.000 TL, 40.000 TL ve 100.000 TL 23 Mayıs Pazartesi güncel ihtiyaç kredisi faizleri taksit hesaplama

Ziraat Bankası tarafından geliştirilmiş olan Emeklinin Artısı Destek Paketi kapsamında hizmete sunulan emekli ihtiyaç kredisi kampanyasın örnek hesaplama tabloları yayınlandı.

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