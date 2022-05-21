Kimlik numarası ile bugün başvurana bugün para yatıyor! IBAN numaranıza 10.000 TL para yatacak: Tüm ATM’lerden paranızı alın

Bankalar tüketici kredilerinde yeni güncellemeler yapmaya devam ediyor. Birçok banka faizsiz düşük miktarda nakit tüketici kredisi verirken, kredi masrafları ve zorlu müracaat süreçleri de ortadan kaldırıldı. Genellikle dijital dönüşüm politikaları kapsamında kişilerin çok daha basit bir şekilde şubelere bile gitmeden kredi alması sağlanıyor. İhtiyaç kredilerinde düşürülen faiz oranları ve masrafsız alternatifler ise son dönemde nakit gereksinimi çoğalan kişilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. İşte tüketici kredilerinde devrim yapan o bankalar…
Konu ile alakalı olarak oluşturulan duyurunun devamında kampanya seçildikten sonra, ilk taksit tarihi; değiştirilmedikçe kredi açılış gününden azami 90 gün ardından olacak şekilde geleceği belirtilerek kampanyanın azami vadesinin ödemesiz devre dahil 3 sene olup, en çok 90 gün öteleme alternatifi sunulduğu aktarıldı.
Akbank, İNG Bank ve En Para doğrultusundan oluşturulan duyurunun devamında ödemesiz devrelere ait faiz tutarı ilk taksite yansıtılacağı belirtilerek banka doğrultusundan tariflenen ön onaylı limitiniz olması durumunda, limit tutarınıza kadar kredi kullanabileceğiniz ve ön onaylı limitler ardından yine değerlendirme yapılabilir, bankamızca limitleriniz kredi kullanımından evvel düşürülebilir ya da tamamıyla iptal edilebileceği ifade edildi.