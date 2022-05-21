Kimlik numarası ile bugün başvurana bugün para yatıyor! IBAN numaranıza 10.000 TL para yatacak: Tüm ATM’lerden paranızı alın

Bankalar tüketici kredilerinde yeni güncellemeler yapmaya devam ediyor. Birçok banka faizsiz düşük miktarda nakit tüketici kredisi verirken, kredi masrafları ve zorlu müracaat süreçleri de ortadan kaldırıldı. Genellikle dijital dönüşüm politikaları kapsamında kişilerin çok daha basit bir şekilde şubelere bile gitmeden kredi alması sağlanıyor. İhtiyaç kredilerinde düşürülen faiz oranları ve masrafsız alternatifler ise son dönemde nakit gereksinimi çoğalan kişilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. İşte tüketici kredilerinde devrim yapan o bankalar…