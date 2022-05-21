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    • Ekonomi
    • 22.05.2022 10:29
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    • 22.05.2022 10:30
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    Kimlik numarası ile bugün başvurana bugün para yatıyor! IBAN numaranıza 10.000 TL para yatacak: Tüm ATM’lerden paranızı alın

    Acil nakit gereksinimi olan vatandaşlar amacıyla bir fırsat sunulduğu belirtilerek Akbank, İNG Bank ve En Para doğrultusundan bu kampanya ile ilgili bir duyuru yayımlandı. Banka doğrultusundan ihtiyaç kredisi verileceği ifade edildi ve ihtiyaç kredisi çeken müşterilerine 90 gün erteleme olanağı verildiği ifade edildi. Banka doğrultusundan oluşturulan bildirime göre ihtiyaç kredisi çekeceklerin ödemelere 3 ay sonra başlayacağı ifade edildi. TC kimlik numarasıyla tüketici kredisi amacıyla müracaat yapabilir ve hemen 10.000 TL IBAN numaranıza yatırılır.

    takvim.com.tr
    IBAN numaranıza 10.000 TL para yatacak: Tüm ATM’lerden paranızı alın

    Bankalar tüketici kredilerinde yeni güncellemeler yapmaya devam ediyor. Birçok banka faizsiz düşük miktarda nakit tüketici kredisi verirken, kredi masrafları ve zorlu müracaat süreçleri de ortadan kaldırıldı. Genellikle dijital dönüşüm politikaları kapsamında kişilerin çok daha basit bir şekilde şubelere bile gitmeden kredi alması sağlanıyor. İhtiyaç kredilerinde düşürülen faiz oranları ve masrafsız alternatifler ise son dönemde nakit gereksinimi çoğalan kişilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. İşte tüketici kredilerinde devrim yapan o bankalar…

    Konu ile alakalı olarak oluşturulan duyurunun devamında kampanya seçildikten sonra, ilk taksit tarihi; değiştirilmedikçe kredi açılış gününden azami 90 gün ardından olacak şekilde geleceği belirtilerek kampanyanın azami vadesinin ödemesiz devre dahil 3 sene olup, en çok 90 gün öteleme alternatifi sunulduğu aktarıldı.

    Akbank, İNG Bank ve En Para doğrultusundan oluşturulan duyurunun devamında ödemesiz devrelere ait faiz tutarı ilk taksite yansıtılacağı belirtilerek banka doğrultusundan tariflenen ön onaylı limitiniz olması durumunda, limit tutarınıza kadar kredi kullanabileceğiniz ve ön onaylı limitler ardından yine değerlendirme yapılabilir, bankamızca limitleriniz kredi kullanımından evvel düşürülebilir ya da tamamıyla iptal edilebileceği ifade edildi.

        Akbank'tan Masrafsız Anında 10 Bin Lira Kredi

        Akbank yeni müşterilerine özel hemen 10.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi desteği vermeye devam ediyor. Üstelik tamamıyla masrafsız olarak yayılan kredi kapsamında %2,25 faiz oranları geçerli olacak. Vatandaşların 10 bin liraya kadar olan bütün nakit problemini çözmesi amaçlanan krediden yararlanmak amacıyla Akbank Mobil üzerinden ya da başka dijital kanallar vasıtasıyla ilk defa ve uzaktan müşteri olma sürecinin tamamlanması gerekmektedir. Kampanyadan yararlanmak amacıyla Akbanklı olduktan sonra 5 gün içerisinde kredi talep edilmelidir.

        ING Bank'tan Anında 10 Bin Lira Kredi

        ING Bank doğrultusundan ihtiyaç kredileri arasında daha çoğu değişik üstünlük da yer almaktadır. Alışveriş kredilerinden dijital bankacılık hizmetlerine özel ayrıcalıklar ve düşük faizli finansman takviyeleri makul kredi seçeneklerinden yararlanmak isteyenlere destek olmaktadır. Faizsiz kredi kullanma alternatifi ve makul geri ödeme seçenekleri ile ING tüketici kredilerinden hemen yararlanabilirsiniz.

        Enpara'dan Dosya Masrafsız ve Tahsis Ücretsiz Kredi

        Herhangi bir dosya masrafı ve tahsis ücreti ödemek mecburiyetinde kalmadan nakit sorunu çeken kişilerin %1,89'dan başlayan faiz oranları ile kredi almaları mümkündür. 36 aya varan vade seçeneklerinden de yararlanarak gereksinim kredisi kullanmak isteyenler nakde sıkışan müşterilerine ayrıcalıklı oranlarla Ekpara özelliği ile de seçenekler sunmaktadır. Son senelerde kişilerin nakit para arayışlarının artmasının sonrasında bankalardan gelen kampanyalar bilhassa dijital bankacılık hizmetleri yardımıyla çok daha avantajlı duruma gelmiştir. QNB Finansbank içeriğinde dijital bankacılık hizmetleri yayınlayan Enpara, sonsuz bankacılık hizmetlerinin de en uygun oranlarda gerçekleştirilmesini sağlamaktadır.
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        Haberler Ekonomi Kimlik numarası ile bugün başvurana bugün para yatıyor! IBAN numaranıza 10.000 TL para yatacak: Tüm ATM’lerden paranızı alın
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