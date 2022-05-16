Bu şartları sağlayanlara fazla maaş müjdesi! Maaşlarına ek ödeme almak isteyenlere ödenecek!

Yapı Kredi,Garanti, QNB Finansbank ve Akbank doğrultusundan oluşturulan promosyon açıklaması, milyonlarca emekliyi sevinçten havalara uçurdu. İşte, bankalardan gelen emekli promosyon haberlerine dair merak edilen bütün detaylar. Hiçbir ek şart ve geri ödeme koşulu olmadan en yüksek emekli promosyonunu alabilmek isteyenler 2.750 TL'ye kadar yüksek oranlardan yararlanabiliyor. Hem de çoğu bankacılık hizmetinden de ayrıcalıklı şekilde yararlanabilecek.
Yapı Kredi Emekli Promosyonu
Yapı Kredi Bankası 28 Şubat 2022 tarihine kadar emekli maaşını getiren bütün SGK emeklisine 2.750 TL'ye varan nakit promosyon mükafatı vermeye hazırlanıyor. Başvuru tarihleri içerisinde işlemlerini tamamlayanların yararlanabileceği promosyon ödemesi kapsamında, aylık net emekli gelirine göre değişik oranlarda ödemeler gerçekleştirilmektedir.
Ek Ödül Taahhütnamesi imzalanarak iki yeni fatura ödeme talimatı verenler ise 100 TL ek ödeme fırsatından da yararlanabilecek. Aylık geliri 1.499 TL ve altında olanlara 1.650 TL oranında oluşturulan ödemeler, 2.500 TL ve üstünde emekli maaşı alanlar amacıyla 2.500 TL nakit promosyon olarak belirlenmiştir.
Garanti BBVA Nakit Promosyonu
Garanti BBVA emekli maaşını 3 yıllığına getirmeyi taahhüt eden emekli müşterisi amacıyla 2.500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunuyor. Hem de emekli tanıdığını getirenlere özel her bir dostu amacıyla 250 TL ek nakit mükafatından yararlanma fırsatı da sağlamaktadır. 28 Şubat 2022 tarihine kadar emekli maaşlarını taşımayı taahhüt edenlerin yararlanabildiği kampanya kapsamında rastgele bir geri ödeme ya da ek koşul da aranmamaktadır.