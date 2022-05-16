Bu şartları sağlayanlara fazla maaş müjdesi! Maaşlarına ek ödeme almak isteyenlere ödenecek!

QNB Finansbank Emekli Promosyonu

Şubelere dahi gitmek mecburiyetinde kalmadan dijital kanallar üstünden ya da cep telefonu ile maaş taşıma talimatı verenlere özel, 2.200 TL'ye varan nakit promosyon üstünlüğü QNB Finansbank doğrultusundan sunuluyor. Hem de emekliye özel bankacılık ürün ve hizmet ayrıcalıkları ile yurt içi bütün ATM'lerden ayda 2 defa bedava para çekme hakkı ve EFT ve TL havale işlemlerinin bedava olarak yapılması da sağlanacak.