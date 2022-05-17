Uluslararası kuruluşlar tek tek revize etti! Küresel büyüme beklentileri düştükçe düşüyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yaralarını sarmaya çalışan dünya ekonomisi, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yeni bir belirsizlikle karşı karşıya.
Enerji, gıda ve emtia piyasalarını olumsuz etkileyen savaş, küresel toparlanmayı geciktiriyor.
Ekonomi ve finans alanında faaliyet gösteren uluslararası kuruluşlar, savaşın ekonomik hasarının 2022'de küresel ekonomik büyümede önemli bir yavaşlamaya neden olacağını savunuyor.
Başta Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası olmak üzere küresel ekonomik büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize eden kuruluşlar, savaşın büyümeyi azaltacağı, enflasyonu ise artıracağı uyarısında bulunuyor.
IMF KÜRESEL EKONOMİNİN BU YIL YÜZDE 3,6 BÜYÜMESİNİ BEKLİYOR
Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun Nisan 2022 sayısını yayımlayan IMF, belirsizliğin yüksek, küresel görünüme yönelik aşağı yönlü risklerin ise hakim olduğuna dikkati çekti.
Ukrayna'daki savaşın yüksek gıda ve enerji fiyatları nedeniyle daha geniş sosyal gerilimler yaşanması olasılığını artırdığına işaret eden IMF, bunun küresel ekonomik görünüm üzerinde daha fazla baskı oluşturacağını vurguladı.
IMF, Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle bu yıla ilişkin küresel büyüme tahminini yüzde 4,4'ten 3,6'ya indirdi. Daha önce küresel ekonominin 2023'te yüzde 3,8 büyüyeceğini öngören IMF, gelecek yıla ilişkin tahminini de yüzde 3,6'ya düşürdü.
DÜNYA BANKASI 2022 YILI BÜYÜME TAHMİNİNİ 1 PUANA YAKIN DÜŞÜRDÜ
Küresel ekonomiye ilişkin büyüme beklentilerini güncelleyen bir diğer kuruluş Dünya Bankası oldu.
Dünya Bankası, Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle 2022 yılı için küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 4,1'den yüzde 3,2'ye çekti.
Büyüme tahminindeki düşüşün Rusya ve Ukrayna'nın da bir parçası olduğu Avrupa ve Orta Asya bölgesindeki görünümün kötüleşmesinden kaynaklandığına işaret eden Dünya Bankası Başkanı David Malpass, savaş sonucu gıda ve enerji fiyatlarında yaşanan artışların gelişmiş ve birçok gelişmekte olan ekonomiyi etkileyeceğini aktardı.
Ayrıca Dünya Bankası, devam eden salgının, Çin'deki Kovid-19 karantinalarının ve yüksek enflasyonun gelir eşitsizliği ile yoksulluk oranlarını artırabileceğini bildirdi.