Uluslararası kuruluşlar tek tek revize etti! Küresel büyüme beklentileri düştükçe düşüyor

IMF, Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle bu yıla ilişkin küresel büyüme tahminini yüzde 4,4'ten 3,6'ya indirdi. Daha önce küresel ekonominin 2023'te yüzde 3,8 büyüyeceğini öngören IMF, gelecek yıla ilişkin tahminini de yüzde 3,6'ya düşürdü.

DÜNYA BANKASI 2022 YILI BÜYÜME TAHMİNİNİ 1 PUANA YAKIN DÜŞÜRDÜ

Küresel ekonomiye ilişkin büyüme beklentilerini güncelleyen bir diğer kuruluş Dünya Bankası oldu.

Dünya Bankası, Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle 2022 yılı için küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 4,1'den yüzde 3,2'ye çekti.

Büyüme tahminindeki düşüşün Rusya ve Ukrayna'nın da bir parçası olduğu Avrupa ve Orta Asya bölgesindeki görünümün kötüleşmesinden kaynaklandığına işaret eden Dünya Bankası Başkanı David Malpass, savaş sonucu gıda ve enerji fiyatlarında yaşanan artışların gelişmiş ve birçok gelişmekte olan ekonomiyi etkileyeceğini aktardı.

Ayrıca Dünya Bankası, devam eden salgının, Çin'deki Kovid-19 karantinalarının ve yüksek enflasyonun gelir eşitsizliği ile yoksulluk oranlarını artırabileceğini bildirdi.