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    • Ekonomi
    • 18.05.2022 09:03
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    • 18.05.2022 09:03
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    Ankara, İzmir ve İstanbul'da oturan vatandaşların 1150 TL'lik kira tutarları, devlet tarafından ödenecek! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıkladı

    Bir süredir gündelik hayatın her alanına yansıyan zamlardan dolayı oturdukları evlerin kira giderlerini karşılamakta zorlanan vatandaşlar, bütçelerini hafifletebilecek destek hizmetlerini incelemeye başladılar. Bakanlık, kurum doğrultusundan belirlenmiş olan kira yardımı müracaat şartlarının sağlanması halinde bütün gereksinim sahibi ailelere hayat sürdürdükleri şehre göre değişiklik gösteren tutarlarda kira yardımının yapılacağını bildirdi.

    takvim.com.tr
    Vatandaşların kira tutarları, devlet tarafından ödenecek!

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni dönemde alakalı müracaat şartlarını gerçekleştiren bütün vatandaşlara kira yardımının yapılacağını bildirdi. Türkiye'de barınma giderlerinin en yüksek bulunduğu iller arasında yer alan İstanbul, Ankara ve İstanbul amacıyla kira yardımı başka illere göre daha yüksek ödenmektedir. İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın kira yardımı hizmetine dair ayrıntılar…

    Bu noktada kişilerin yüzlerini güldürecek olan destek haberi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık, kurum doğrultusundan belirlenmiş olan kira yardımı müracaat şartlarının sağlanması halinde bütün gereksinim sahibi ailelere hayat sürdürdükleri şehre göre değişiklik gösteren tutarlarda kira yardımının yapılacağını bildirdi.

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kira Yardımı Yapıyor

    Ülke sınırları içinde yaşam sürdüren gereksinim sahiplerine, mağdur oldukları bütün alanlarda destek olabilmek adına detaylı sosyal yardım modelleri yayınlayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni dönemde zamlanan kira fiyatları ve artış gösteren başka hizmet ürünlerinin fiyatlarından dolayı geçim derdine düşmüş olan vatandaşlara, kira yardımı uygulanacağı verisini kamuoyu ile paylaştı.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet sitesi aracılığı ile duyurulmuş olan kira yardımı hizmetine göre alakalı şartları gerçekleştiren bütün gereksinim sahiplerine hayat sürdürdükleri bölgelerin emlak fiyatlarına göre değişiklikliğe uğramaz ile eş güdümlü bin 150 TL'ye kadar destek olunacağı bilgi kapasitesi kaydedildi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kira Yardımı Tutarları

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, birtakım kira yardımı tutarlarını şu şekilde belirledi:

        · İzmir, Ankara, İstanbul: 1.150 TL

        · Bursa, Adana: 1.085 TL

        · Kayseri, Şanlıurfa, Van: 995 TL

        · Çanakkale, Sivas, Adıyaman: 905 TL

        · Düzce, AmAsya, Muş: 810 TL

        · Yalova, Bilecik, Bolu: 715 TL

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kira Yardımı Başvurusu

        Bakanlık doğrultusundan yayılan kira yardımı hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşların, Sosyal Hizmet Müdürlüklerine ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına müracaatta bulunmaları gerekmektedir.
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