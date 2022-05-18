Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni dönemde alakalı müracaat şartlarını gerçekleştiren bütün vatandaşlara kira yardımının yapılacağını bildirdi. Türkiye'de barınma giderlerinin en yüksek bulunduğu iller arasında yer alan İstanbul, Ankara ve İstanbul amacıyla kira yardımı başka illere göre daha yüksek ödenmektedir. İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın kira yardımı hizmetine dair ayrıntılar…
Bu noktada kişilerin yüzlerini güldürecek olan destek haberi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık, kurum doğrultusundan belirlenmiş olan kira yardımı müracaat şartlarının sağlanması halinde bütün gereksinim sahibi ailelere hayat sürdürdükleri şehre göre değişiklik gösteren tutarlarda kira yardımının yapılacağını bildirdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kira Yardımı Yapıyor
Ülke sınırları içinde yaşam sürdüren gereksinim sahiplerine, mağdur oldukları bütün alanlarda destek olabilmek adına detaylı sosyal yardım modelleri yayınlayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni dönemde zamlanan kira fiyatları ve artış gösteren başka hizmet ürünlerinin fiyatlarından dolayı geçim derdine düşmüş olan vatandaşlara, kira yardımı uygulanacağı verisini kamuoyu ile paylaştı.