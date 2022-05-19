1 LT benzin, mazot kaç para oldu? Benzine 1 lira 3 kuruş zam mı geldi? 19 Mayıs benzine zam geldi mi son dakika? BP, Shell, PO...

Son 14 günde yeni vaka kaydedilmeyen "düşük riskli" bölgelerde alışveriş merkezleri, süpermarketler, restoranlar, berberler ve diğer işletmeler, 15 Mayıs'tan itibaren yeniden açılmıştı.

Amerikan Petrol Enstitüsü öngörüsüne göre, ülkenin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 2 milyon 445 bin varil azaldı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 533 bin varil artacağı yönündeydi.

Stoklardaki azalış öngörüsü, talebin yüksek seyrettiği algısı yaratarak fiyatları destekleyen başka bir unsur oldu.