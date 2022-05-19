1 LT benzin, mazot kaç para oldu? Benzine 1 lira 3 kuruş zam mı geldi? 19 Mayıs benzine zam geldi mi son dakika? BP, Shell, PO...

Güncel zamlı akaryakıt fiyatları araç sürücüleri tarafından araştırılıyor. Brent petrol ve dövizde yaşanan değişimler sonrası akaryakıt fiyatlarında değişkenlik yaşanıyor. Sosyal medyada ileri sürülen habere göre, benzine bu gece yarısından itibaren (19 Mayıs 2022 Perşembe günü) geçerli olmak üzere 1 lira 3 kuruş zam geleceği iddia edildi. Artış pompa fiyatlarına yansıyacak. Peki, 19 Mayıs benzine zam geldi mi son dakika? 1 LT benzin, mazot kaç para oldu? İşte son dakika akaryakıt fiyatları!
BENZİNE BİR ZAM DAHA GELİYOR
Benzine bu gece yarısından itibaren (19 Mayıs 2022 Perşembe günü) geçerli olmak üzere 1 lira 3 kuruş zam gelecek. Artış pompa fiyatlarına yansıyacak.
Zammın ardından İstanbul'da benzinin litre fiyatı 23 lira 85 kuruşa yükselecek.
Motorinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 22 lira 3 kuruştan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 22 lira 82 kuruştan satılıyor.