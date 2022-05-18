18 Mayıs motorine (mazot) zam gelecek mi? Mazota zam var mı? 1 LT benzin, mazot, LPG kaç TL oldu? Brent petrol fiyatlarında son durum!

Güncel akaryakıt fiyatları yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatlarındaki değişim benzin ve motorine gelen zamlarla birlikte ortaya çıkıyor. Son olarak benzinde 1 lira 70 kuruş bir fiyat artışı yaşandı. Vatandaşlar Opet, Shell, BP benzin motorin litresi ne kadar, kaç TL oldu? sorularına yanıt arıyor. İstanbul, Ankara, İzmir'deki güncel akaryakıt fiyatlarına haberimizde yer verdik. Mazota zam var mı? 17 Mayıs motorine (mazot) zam gelecek mi? 1 LT benzin, mazot, LPG kaç TL oldu? Brent petrol fiyatlarında son durum!
MOTORİNE BENZİNE ZAM VE İNDİRİM HABERLERİ SON DAKİKA
Brent petrol fiyatı 110 dolar seviyesine gerilerken varil fiyatındaki bu düşüş benzinde indirim beklentisini doğuruyor. Bu noktada akaryakıt fiyatları son dakika gelişmeleri takip edilirken araç sahipleri benzin fiyatı düşecek mi? sorusuna da yanıt arıyor.
Dün benzinde 1 lira 70 kuruş bir fiyat artışı yaşandı.
Enerji analisti Louise Dickson ''Bir AB ambargosu, tam olarak yürürlüğe girdiği takdirde, Rus petrolü yaklaşık 3 milyon varilini düşebilir. Bu da tamamen kesintiye uğrayacak ve nihayetinde küresel ticaret akışlarını değiştirecek ve piyasayı tetikleyecektir. Panik ve aşırı fiyat dalgalanma mümkün" dedi.
İşte güncel rakamlar...
İSTANBUL
İstanbul Avrupa yakasında bir litre benzin fiyatı: 22,84 TL
İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 22,84 TL
İstanbul Avrupa yakasında bir litre mazot fiyatı: 22,05 TL
İstanbul Anadolu yakasında bir litre mazot fiyatı: 22,03 TL