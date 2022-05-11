Türkiye ihracatta zirveyi yaşıyor! Almanya'ya tüm zamanların en yüksek ihracatı gerçekleştirildi

Türkiye'nin ihracatı ABD'ye yüzde 50,2, Birleşik Krallık'a yüzde 13,2, İtalya'ya yüzde 23,3 ve İspanya'ya yüzde 31,8 arttı.

EN ÇOK TALEBİ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ GÖRDÜ

Almanya'ya geçen ay en fazla ihracatı 395 milyon 856 bin dolarla otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi.

Otomotiv endüstrisini, 352 milyon 868 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 216 milyon 405 bin dolarla demir ve demir dışı metaller, 140 milyon 271 bin dolarla elektrik ve elektronik, 129 milyon 388 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri takip etti.

Ülkeye en az dış satımı ise 730 bin dolarla tütün, 875 bin dolarla diğer sanayi ürünleri, 1 milyon 65 bin dolarla gemi ve yat hizmetleri, 1 milyon 854 bin dolarla süs bitkileri ve mamulleri, 4 milyon 427 bin dolarla zeytin ve zeytinyağı sektörleri yaptı.

EN FAZLA İHRACAT ARTIŞI ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİNDE

Almanya'ya en fazla ihracat artışını yüzde 102,1 ile çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri sektörü gerçekleştirdi.