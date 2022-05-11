Türkiye ihracatta zirveyi yaşıyor! Almanya'ya tüm zamanların en yüksek ihracatı gerçekleştirildi

Geçtiğimi hafta Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Nisan ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.
Bakan Muş, "Nisanda ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,6 artışla 23,4 milyar dolar oldu. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamı." açıklamasında bulundu.
ALMANYA'YA TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK İHRACATI
Türkiye, geçen ay 1 milyar 832 milyon dolarla Almanya'ya tüm zamanların en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdi.
İhracatta alternatif pazarlarla güçlü bir şekilde yoluna devam eden Türkiye, mevcut pazarlarda da dış satımını artırmayı sürdürüyor.
Türkiye'nin ihracatta lokomotif pazarı olan Almanya, zirvedeki yerini korurken, dış satımdaki rekorlara da katkıda bulunuyor.
Türkiye, nisanda 1 milyar 832 milyon dolarla Almanya'ya aylık ihracat rekoru kırdı. Böylece Almanya, Türkiye'nin en fazla dış satım yaptığı pazar olmayı sürdürdü. Türkiye'nin Almanya'ya yaptığı ihracat nisanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,8 arttı. Almanya'nın, Türkiye'nin gerçekleştirdiği dış satımdaki payı da yüzde 7,8 oldu.
Almanya'yı, 1 milyar 530 milyon dolarla ABD, 1 milyar 107 milyon dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar 12 milyon dolarla İtalya ve 980 milyon 344 bin dolarla İspanya izledi.
Türkiye'nin ihracatı ABD'ye yüzde 50,2, Birleşik Krallık'a yüzde 13,2, İtalya'ya yüzde 23,3 ve İspanya'ya yüzde 31,8 arttı.
EN ÇOK TALEBİ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ GÖRDÜ
Almanya'ya geçen ay en fazla ihracatı 395 milyon 856 bin dolarla otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi.
Otomotiv endüstrisini, 352 milyon 868 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 216 milyon 405 bin dolarla demir ve demir dışı metaller, 140 milyon 271 bin dolarla elektrik ve elektronik, 129 milyon 388 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri takip etti.
Ülkeye en az dış satımı ise 730 bin dolarla tütün, 875 bin dolarla diğer sanayi ürünleri, 1 milyon 65 bin dolarla gemi ve yat hizmetleri, 1 milyon 854 bin dolarla süs bitkileri ve mamulleri, 4 milyon 427 bin dolarla zeytin ve zeytinyağı sektörleri yaptı.
EN FAZLA İHRACAT ARTIŞI ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİNDE
Almanya'ya en fazla ihracat artışını yüzde 102,1 ile çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri sektörü gerçekleştirdi.