TL ile ihracat yüzde 68 arttı! Dikkat çeken yükseliş

GEÇEN YILA GÖRE DİKKATİ ÇEKEN ARTIŞ

Nisanda Türk lirasıyla ihracat 8 milyar 467 milyon lira olurken bu miktar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 59,7'lik yükselişi beraberinde getirdi. Bu dönemde Türk lirasıyla ithalat 17 milyar 564 bin lira olurken dış ticaret hacmi 26 milyar 31 milyon liraya ulaştı.

Türk lirasıyla ihracat yılın ilk 4 ayında ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 68,4 artarak 33 milyar 340 milyon lira oldu. Ocak-nisan döneminde Türk lirasıyla ithalat 60 milyar 369 milyon lira, dış ticaret hacmi ise 93 milyar 709 milyon lira olarak kaydedildi.

Bakanlık verilerine göre, nisanda Türk lirası ile ihracat yapılan ülke sayısı 157, Türk lirası ile ihracat yapan firma sayısı ise 6 bin 683 oldu. Martta ise Türk lirası ile ihracat yapılan ülke sayısı 166, Türk lirası ile ihracat yapan firma sayısı 6 bin 608 olarak kayıtlarda yer almıştı.