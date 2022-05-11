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    • Ekonomi
    • 11.05.2022 12:45
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    • 11.05.2022 12:52
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    SON DAKİKA! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den İstanbul'da kritik "enflasyon" zirvesi

    Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Enflasyonla Mücadelede Birlikten Berekete" programı kapsamında önde gelen sektörlerin temsilcileriyle İstanbul'da görüşecek.

    Bakan Nebati’den kritik enflasyon zirvesi

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Enflasyonla Mücadelede Birlikten Berekete" programı kapsamında önde gelen sektörlerin temsilcileri ile bir araya gelecek.

    Bakan Nebati, yarın İstanbul'da sektör temsilcileri ile görüşerek bir dizi toplantı gerçekleştirecek.

    Gıda, beyaz eşya, yapı malzemeleri ve mobilya dahil olmak üzere birçok sektörde faaliyet gösteren iş dünyası temsilcileri ile görüşmelerin yapılacağı toplantıda, son dönemde yaşanan fiyat hareketleri hakkında kapsamlı bir değerlendirme yapılacak.

    Bu kapsamda Bakanlığın fahiş fiyat uygulamalarına başvuranlarla ilgili yaptığı çalışmalar neticesinde ortaya çıkan sonuçlar da sektör temsilcileri ile paylaşılacak.

    Piyasadaki fiyat mekanizmasını bozanlara yönelik yapılan denetimler hakkında bilgiler vermesi beklenen Bakan Nebati'nin enflasyonla mücadelede konusunda sektör temsilcilerinden destek talep etmesi bekleniyor.

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    Haberler Ekonomi SON DAKİKA! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den İstanbul'da kritik "enflasyon" zirvesi
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