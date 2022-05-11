Düğün sezonu öncesi vatandaşlara "altın" uyarısı! Kuyumcular bile anlamıyor

Bunların raporlarını hazırlıyoruz. Elazığ Kuyumcular Odası olarak Elazığ'da olan bir olayın ayrıntısını, çözümünü bu anlamda raporlarını biz hazırlayıp gerekli yerlere gerekli mercilere bilgisini geçiyoruz. Dediğim gibi bu vatandaşın öyle ayırt edebileceği yahut bu 14 ayar mı 18 ayar mı diye anlayabileceği bir emtia değil. Zaten herkesin bir kuyumcusu vardır. Altın gram fiyatları her yerde aynıdır işçilik ve ayarlarından dolayı bir fiyat farklılığı olur. Vatandaşımızın ben daha düşük fiyata altın alacağım diye gezmesini ben hiçbir şekilde tasvip etmiyorum. Düşük fiyatlı bir ürün bulduklarında da bilsinler ki onun ayarı onun işçiliği onun kalitesi düşüktür" diye konuştu.

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