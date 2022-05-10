1 ayda kaç TL taksit ödenecek? 1 milyon 100 TL, 1 milyon 200 TL, 1 milyon 300 TL konut kredisi 0,89 ve 0.99 faizle 120 ay vade hesaplama tablosu!

Başkan Recep Tayip Erdoğan ev sahibi olmak isteyenlere müjdeli haberi verdi. Kabine'nin ardından yaptığı açıklamada 2 kredi kampanyası duyurdu. Ev almak isteyenler 0,89 ve 0,99 faiz ortanlarıyla 10 yıl vadeli olarak 2 milyon liraya kadar kredi kullanma imkanından yararlanacak. Peki, 1 milyon 100 TL, 1 milyon 200 TL, 1 milyon 300 TL 0,89 ve 0.99 faizle 10 yıl vade hesaplama nasıl yapılır? İşte çekilecek krediye göre ödenecek taksit ve toplam tutarı!
1 MİLYON 100 TL, 1 MİLYON 200 TL, 1 MİLYON 300 TL KONUT KREDİSİ 0,89 VE 0.99 FAİZLE 120 AY VADE HESAPLAMA TABLOSU!
0,99 FAİZLİ 120 AY VADELİ!
0,89 FAİZLİ 120 AY VADELİ!
İLK EV VE BİRİNCİ EL ŞARTINA YÜZDE 0.99 FAİZ
"İlk evim Konut Finansman Paketi" çerçevesinde, kamu bankalarınca, ilk ve tek konutunu alacak olanlara yönelik birinci el konutlarda (sıfır konut) uygulanmak üzere, 2 milyon lira değerine kadar konutlar için, 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0.99 faizli konut kredisi sağlanacak.
BİRİNCİ VE İKİNCİ EL KONUTA ALTIN VE DÖVİZ ŞARTLI FAİZ YÜZDE 0.89
İkinci paket olan ve Döviz, Altın varlıklarının Türk Lirası'na dönüşümünü teşvik edecek "Genişletilmiş Konut Finansman Paketi" ile de kamu bankaları birinci ve ikinci el konutları da kapsayacak biçimde, konut değerinin en az yüzde 50'si 1 Nisan 2022 tarihinden önce açılmış döviz tevdiat hesaplarının yahut hurda altının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına satımı ile karşılanması şartıyla, 2 milyon lira değerine kadar konutlar için 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,89 faizli konut kredisi verilecek. Böylece liralaşma politikasının da devamlılığı sağlanmış olacak.