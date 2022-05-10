1 ayda kaç TL taksit ödenecek? 1 milyon 100 TL, 1 milyon 200 TL, 1 milyon 300 TL konut kredisi 0,89 ve 0.99 faizle 120 ay vade hesaplama tablosu!

KONUTA OLAN TALEP ARTIYOR

Konut satışlarındaki istikrarlı artış devam ediyor. Yeni evlenenler, boşananlar, yatırım için ev alanların sayıları artış gösteriyor. Bununla birlikte sıfır konut arzında bir miktar daralma görülse de bunun önüne geçmek için de paket açıklandı. "İnşaat Sektörüne Özel Kredi Garanti Paketi"yle de 1 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla asgari yüzde 40'ı tamamlanmış ve yüzde 50'si satılmamış inşaat projesi sahibi KOBİ ve KOBİ dışı inşaat şirketlerinin tamamlanmayan inşaatlarını tamamlamaları halinde krediden yararlanabilecekler. Bunun için de 20 milyar liralık kaynak ayrıldı.

İşletmeler bu destekten yararlanmak için 1 yıl boyunca konut satış fiyatlarını sabit tutmayı taahhüt edecek, bu fiyatları internet sitesinde kamuoyu ile paylaşacak ve kredi veren kuruluşa bildirmek zorunda olacak.