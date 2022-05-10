Ayda 1.359 TL ödeyerek ev sahibi olun! Ziraat, Vakıfbank, Halkbank 0,89 - 0,99 faizli konut kredisi ve 10 ay vadeli kolay ödeme! 0.89 0.99 konut kredisi hesaplama tabloları!
Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Erdoğan konut sektöründe 3 çözüm paketi oluşturulduğunu açıkladı. "İlk evim Konut Finansman Paketi", "Genişletilmiş Konut Finansman Paketi", "İnşaat Sektörüne Özel Kredi Garanti Paketi" olarak adlandırılan konut sektörüne ilişkin destek paketleriyle ilk konutunu alacak kişilere uygun maliyetli kredi imkanıyla konuta erişimlerinin artırılmasını sağlanıyor. Bu kapsamda, sıfır ve ikinci el konut satışlarına uygun maliyetli konut finansmanı sağlanacak.İlk defa konut sahibi olacaklara 2 milyon liraya kadar birinci el satın almalar için 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,99 ve 0,89 faizli konut kredisi için detayları haberimizde derledik. Peki, 0.89 ve 0.99 konut kredisi şartları nedir? Hangi bankalar sağlıyor? İşte Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası 0.89 ve 0.99 faizle konut (ev) kredisi ödeme hesaplama ekranı!
Konut fiyatlarında yaşanan artış ardından Başkan Erdoğan tarafından konut kredi paketleri açıklandı. Bilindiği üzere güncel kredi civarlarına göre en makul konut kredisi veren bankalar arasında kamu bankaları ilk sırada yer alıyor. Öte yandan Başkan Erdoğan konut sektöründe 3 çözüm paketi oluşturulduğunu açıkladı.İlk defa konut sahibi olacaklara 2 milyon liraya kadar birinci el satın almalar için 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,99 ve 0,89 faizli konut kredisi verildiği açıklandı. Peki, 0.89 ve 0.99 konut kredisi şartları nedir? Hangi bankalar sağlıyor? İşte Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası 0.89 ve 0.99 faizle konut (ev) kredisi ödeme hesaplama ekranı!
İLK EV VE BİRİNCİ EL ŞARTINA YÜZDE 0.99 FAİZ
"İlk evim Konut Finansman Paketi" çerçevesinde, kamu bankalarınca, ilk ve tek konutunu alacak olanlara yönelik birinci el konutlarda (sıfır konut) uygulanmak üzere, 2 milyon lira değerine kadar konutlar için, 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0.99 faizli konut kredisi sağlanacak.
BİRİNCİ VE İKİNCİ EL KONUTA ALTIN VE DÖVİZ ŞARTLI FAİZ YÜZDE 0.89
İkinci paket olan ve Döviz, Altın varlıklarının Türk Lirası'na dönüşümünü teşvik edecek "Genişletilmiş Konut Finansman Paketi" ile de kamu bankaları birinci ve ikinci el konutları da kapsayacak biçimde, konut değerinin en az yüzde 50'si 1 Nisan 2022 tarihinden önce açılmış döviz tevdiat hesaplarının yahut hurda altının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına satımı ile karşılanması şartıyla, 2 milyon lira değerine kadar konutlar için 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,89 faizli konut kredisi verilecek. Böylece liralaşma politikasının da devamlılığı sağlanmış olacak.