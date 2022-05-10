Taksit ve toplam tutar kaç TL? 600 bin TL, 700 bin TL, 900 bin TL, 2 milyon TL konut kredisi 0,89 ve 0.99 faizle 120 ay vade hesaplama tablosu!

Ev alma hayali olanlara müjde Bakan Erdoğan tarafından geldi. Başkan Erdoğan toplantıda konut kredisi hakkında aldıkları kararları açıkladı. Erdoğan, konut alacaklara yönelik 2 kredi kampanyası duyurdu. Vatandaşlar yüzde 0,89 ve 0,99 faiz ortanlarıyla 10 yıl vadeli olarak 2 milyon liraya kadar kredi kullanma imkanından yararlanacak. Peki, 600 bin, 700 bin, 900 bin, 2 milyon konut kredisi 0,89 ve 0.99 faizle 10 yıl vade hesaplama nasıl yapılır? İşte çekilecek krediye göre ödenecek taksit ve toplam tutarı hesapladık.
Ev sahibi olmak isteyenler için Kredi paketlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Erdoğan Konut alacaklara kamu bankalarından cazip faiz oranlarıyla uzun vadede kredi sunulacağını açıkladı.
Avantajlı krediler yüzde 0.89 ile yüzde 0.99 faiz oranlarında kullandırılacak.
NE KADAR ÖDENECEK?
Çekilecek krediye göre ödenecek taksit ve toplam tutarı hesapladık.
0.89 FAİZLİ 120 AY VADELİ KONUT KREDİSİ HESAPLAMA!
600 bin lira kredide yüzde 0.89 faizle aylık ödeme 8.156 lira oluyor.
700 bin lira kredide yüzde 0,89 faizle aylık ödeme 9.516 lira oluyor
900 bin lira kredide yüzde 0.89 faizle aylık ödeme 12 bin 235 lira oluyor.
2.000.000 lira kredide yüzde 0.89 faizle aylık ödeme 27 bin 188 lira oluyor.