Davidoff, Davidoff slims, Bianca, Polo, West, Imperial Classic Red sigara fiyatları kaç TL oldu? Mayıs 2022 Imperial Tobacco sigara zammı fiyat listesi!

Imperial Tobacco sigara zammı fiyat fiyatlarıyla ilgili son gelişmeler takip ediliyor. Son olarak sigara fiyatlarıyla ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri ve yapılan açıklamalar arama motorları üzerinden sık sık araştırılmaya başlandı. BAT, Philip Morris, JTI grubu markaların fiyatlarında artış yaşandığı görülürken yapılan açıklamayla birlikte Imperial Tobacco grubunda da sigara zammı yapıldı. Peki, Davidoff, Davidoff slims, Bianca, Polo, West, Imperial Classic Red sigara fiyatları kaç TL oldu? İşte Imperial Tobacco sigara zammı fiyat listesi hakkında son bilgiler...

MAYIS IMPERİAL TOBACCO SİGARA ZAMMI FİYAT LİSTESİ 2022!

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI LİSTESİ ŞÖYLE;

İşte Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara markalarının 2022 güncel fiyatları...