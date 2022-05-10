İNG, TEB, Finansbank, İş Bankası 0.89, 0.99 faizle konut kredisi HESAPLAMA! 10 ay vade ile 100.000, 200.000, 400.000, 500.000 TL için hesaplı tablo!

İNG, TEB, Finansbank, İş Bankası 0.89, 0.99 faizle konut kredisi HESAPLAMA nasıl yapılır? 10 ay vade ile 100.000, 200.000, 400.000, 500.000 TL almak isteyenler geri ödemesini nasıl yapar? Vatandaşların kafalarındaki tüm sorular yanıt buldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir önceki gün Kabine Toplantısı sonrası peş peşe bir çok müjde verdi. Konut kredisi almak isteyenlere güzel haberleri sıralayan Erdoğan 0.89, 0.99 faizle kredi almayı kolaylaştırdı. Ev hayali kuran milyonlarca kişi böylelikle rahat ödeme planıyla stres yapmadan her ay cüzi miktarda banka borcu ödeyecek. İşte 10 ay vade ile 100.000, 200.000, 400.000, 500.000 TL için hesaplı tablo ve İNG, TEB, Finansbank, İş Bankası 0.89, 0.99 faizle konut kredisi HESAPLAMA....