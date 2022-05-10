İNG, TEB, Finansbank, İş Bankası 0.89, 0.99 faizle konut kredisi HESAPLAMA! 10 ay vade ile 100.000, 200.000, 400.000, 500.000 TL için hesaplı tablo!
Konut alımında tüm hesaplamalar değişti. Bankalardan cazip faiz oranlarıyla uzun vadede kredi imkanı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen flaş açıklamalar sonrası milyonlarca kişi bankaların kampanyalarını araştırmaya başladı. Erdoğan, ev alırken artık vatandaşların yüzde 0.89 ve 0.99 faiz oranlarıyla 10 yıl vadeli olarak 2 milyon liraya kadar kredi kullanabileceklerini müjdeledi. Ev alma hayali kuranlar da çekilecek krediye göre ödenecek taksit ve toplam tutarı merak ediyor. Peki yüzde 0.89 ile yüzde 0.99 faiz oranına göre konut kredisi hesaplaması nasıl yapılır? İşte yanıtı ve İNG, TEB, Finansbank, İş Bankası
İNG, TEB, Finansbank, İş Bankası 0.89, 0.99 faizle konut kredisi HESAPLAMA nasıl yapılır? 10 ay vade ile 100.000, 200.000, 400.000, 500.000 TL almak isteyenler geri ödemesini nasıl yapar? Vatandaşların kafalarındaki tüm sorular yanıt buldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir önceki gün Kabine Toplantısı sonrası peş peşe bir çok müjde verdi. Konut kredisi almak isteyenlere güzel haberleri sıralayan Erdoğan 0.89, 0.99 faizle kredi almayı kolaylaştırdı. Ev hayali kuran milyonlarca kişi böylelikle rahat ödeme planıyla stres yapmadan her ay cüzi miktarda banka borcu ödeyecek. İşte 10 ay vade ile 100.000, 200.000, 400.000, 500.000 TL için hesaplı tablo ve İNG, TEB, Finansbank, İş Bankası 0.89, 0.99 faizle konut kredisi HESAPLAMA....
Yüzde 0.89 ve 0.99 faizli konut kredisi hesaplamaları gündemde yer alıyor. Başkan Erdoğan, konut sektörünü canlandıracak 3 yeni paket açıkladı. Buna göre, ilk defa konut sahibi olacaklar 10 yıl vade ve 0.89 ve 0,99 faiz oranıyla ev sahibi olabilecek. İşte konut destek paketlerinin detayları...
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile istişareler doğrultusunda "İlk evim Konut Finansman Paketi", "Genişletilmiş Konut Finansman Paketi", "İnşaat Sektörüne Özel Kredi Garanti Paketi" olmak üzere 3 çözüm paketi oluşturdu. Konuya ilişkin ayrıntıları Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Twitter hesabından paylaştı.
Başkan Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası açıkladığı destekler kapsamında, "İlk evim Konut Finansman Paketi" çerçevesinde, kamu bankalarınca, ilk ve tek konutunu alacak vatandaşlara yönelik olarak, birinci el konutlarda uygulanmak üzere, 2 milyon lira değerine kadar konutlar için, 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi sağlanacak.