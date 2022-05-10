SON DAKİKA! TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı! İşte Mart 2022 dönemi işgücü istatistikleri

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 153 bin kişi artarak 3 milyon 894 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,4 puanlık artış ile %11,5 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %10,3 iken kadınlarda %13,9 olarak tahmin edildi.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM ORANI %46,5 OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 59 bin kişi azalarak 29 milyon 956 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puanlık azalış ile %46,5 oldu. Bu oran erkeklerde %64,4 iken kadınlarda %29,0 olarak gerçekleşti.