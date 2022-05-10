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    • Ekonomi
    • 10.05.2022 10:04
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    • 10.05.2022 10:07
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    SON DAKİKA! TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı! İşte Mart 2022 dönemi işgücü istatistikleri

    Son dakia haberine göre Türkiye'de Mart 2022 dönemine ilişkin işsizlik rakamları açıklandı. Mart ayında işsizlik bir önceki aya göre 0,4 puanlık artışla yüzde 11,5 seviyesinde gerçekleşti.

    İşsizlik rakamları açıklandı! İşte mart ayı verileri

    Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 153 bin kişi artarak 3 milyon 894 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,4 puanlık artış ile %11,5 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %10,3 iken kadınlarda %13,9 olarak tahmin edildi.

    MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM ORANI %46,5 OLDU
    İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 59 bin kişi azalarak 29 milyon 956 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puanlık azalış ile %46,5 oldu. Bu oran erkeklerde %64,4 iken kadınlarda %29,0 olarak gerçekleşti.


    MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI %52,6 OLARAK GERÇEKLEŞTİ
    İşgücü 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 96 bin kişi artarak 33 milyon 851 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puanlık artış ile %52,6 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %71,9, kadınlarda ise %33,7 oldu.

    GENÇ NÜFUSTA MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞSİZLİK ORANI %21,2 OLDU
    15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,5 puanlık artış ile %21,2 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %19,1, kadınlarda ise %25,2 olarak tahmin edildi.

    Mevsim etkisinden arındırılmış temel işgücü göstergeleri, 15+ yaş, Mart 2022


    MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ HAFTALIK ORTALAMA FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİ 44,9 SAAT OLDU
    İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 0,5 saat azalarak 44,9 saat olarak gerçekleşti.

        Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, Mart 2020-Mart 2022



        MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ ATIL İŞGÜCÜ ORANI %22,7 OLDU
        Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 0,6 puan artarak %22,7 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %15,7 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı %18,8 olarak tahmin edildi.

        Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne ilişkin tamamlayıcı göstergeler, Mart 2020-Mart 2022
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        Haberler Ekonomi SON DAKİKA! TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı! İşte Mart 2022 dönemi işgücü istatistikleri
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