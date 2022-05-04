Gıda fiyatlarında hal manipülasyonu! Hallerdeki mafyatik düzen kırılmalı





Yunus Kılıç gibi meseleye kafa yoran, sorunu tespit eden, eleştirileri olgunlukla karşılayıp cevaplayan entelektüel siyasetçiler, ilgili bakanlar niçin ekranlarda daha fazla görünmüyorlar, anlamıyorum.

Acaba söyleyecek sözleri mi yok?..

Yoksa her meselede "Nasıl olsa Reis konuşuyor, bu yükü de bizim yerimize omuzluyor" diye mi düşünüyorlar?

Seçmenin, en önemli gündemi hakkında topa girmeyen, ıslık çalan seçilmiş temsilcileri için ne düşündüğünü sanırım söylememe gerek yok.

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