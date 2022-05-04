Gıda fiyatlarında hal manipülasyonu! Hallerdeki mafyatik düzen kırılmalı

İşte Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok'un "Haldeki mafyatik düzen kırılmadan fiyatlar düşmez" başlıklı yazısı
Gıda etiketlerindeki artışın 1/3'ünün Türkiye'nin özgün ekonomik koşullarından, 1/3'ünün pandemi ve Ukrayna Savaşı gibi küresel sebeplerden, 1/3'ünün de piyasa manipülasyonundan kaynaklandığı konusunda herkes hemfikir.
Emeğin büyüğünü veren çiftçinin 1 TL'ye sattığı kuru soğanın market tezgâhına 6-7 katı etiketle koyulmasının izahı yok.
Dolar aylardır sabit... Mesele mazot gibi maliyetlerse, bunlar çiftçinin de maliyeti. Hatta çiftçinin üzerinde, üretim maliyetlerinde aslan payını oluşturan gübre gibi kalemlerdeki fahiş artışların yükü de var.
Bu yüzden yıllardır adı bir hayalet çözüm umudu olarak ortalıkta dolaşan Hal Yasası heyecanla bekleniyor.
Çünkü yasanın, kartel haline gelmiş marketlerle çalışıp tüketiciyi soyan hallerdeki mafyatik yapılanmayı devre dışı bırakıp etiketlerde en azından 1/3'lük indirim sağlaması umuluyor.
Pazartesi gecesi tüketici ve üretici dernekleri temsilcileriyle, ekonomistlerle yaptığımız Sebep Sonuç'ta sorularımızı yanıtlayan TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç yeni yasadan önemli başlıklar aktardı:
- Büyükşehirlerde tek olan hal sayısı artırılacak. Bunun için belediyelere arazi dahil pek çok destek verilecek. Hallerde mafyanın doldurduğu odalar boşaltılacak, yerleri üretici ve kooperatif temsilcilerine verilecek. Böylece tekel kırılıp bir rekabet ortamı oluşacak.
- Zincir marketlerin doğrudan tarladan değil, hallerden mal alması sağlanacak. Bu şekilde hem üretici korunacak, angarya tipi üretim çarkından kurtarılacak hem de gıda fiyatları daha uygun hale gelecek.