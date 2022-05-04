Tarladan yok fiyatına alınan ürünlerin depolanıp fahiş fiyatla satılma devri yeni hal yasası ile bitiyor

Vatandaşın isyan ettiği sebze meyve fiyatlarını düşürecek hal yasasında sona geliniyor. Aracıları azaltıp zincir marketlerin tekelini kıracak düzenleme ile illerdeki hallerin sayısı ve buna bağlı olarak da rekabet artırılacak. Fiyatları istediği gibi belirleyen mafyatik yapılanmalara son verilecek. Zincir marketlerin tarladan ürün almasının da önüne geçilecek. Böylece üreticiyi baskı altına alıp istedikleri düşük fiyattan mal alan zincir marketlerin piyasada fiyat belirlemesi de önlenecek. Marketler peşin para vererek çok ucuza tarladan ürün alıyor. Bu ürünleri kendi depolarında saklayarak istedikleri fiyattan piyasa sürüyor. Böylece hem üretici kaybediyor hem de tüketici yüksek fiyattan ürün alıyor. Bazı marketlerin hallerde de toptancı şeklinde şirketler kurup aracılık yaptıkları da belirtiliyor. Yeni düzenleme ile hal sayıları artarken, rekabet de oluşturulacak. Böylece hal tekeli de kırılmış olacak. AK Parti kaynakları, "Şu anda bakıyorsunuz, hallerde bir kişi birden fazla işletmesi var. Kardeşi, amcası aile boyu oraları işletiyorlar. Kimseye fırsat da vermiyorlar. Neredeyse bir mafya düzeni kurulmuş. Yeni taslak ile hallerde belli kişilerin kümelenmesine izin verilmeyecek" dedi.