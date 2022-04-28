Bayram lokumu geldi! Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank 1,55, 1,79, 1,94 oranlarıyla 25.000 TL ve 100.000 TL veriliyor
Ramazan Bayramı'nın kutlanmasına sayılı günler kala ihtiyaç kredisi hizmetlerini duyuran kamu bankaları, bayrama cebi dolu girmek isteyen vatandaşlara uygun faiz oranlı nakit desteği sağlanacağını bildirdiler. İşte Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halk Bankası'nın bayram öncesi ihtiyaç kredisi hizmetlerine ilişkin ayrıntılar
Bir süredir ekonomi piyasalarında gözlenen olumsuz gelişmelerden ötürü zamlanan gündelik hayat şartları, vatandaşların nakde olan ihtiyaçlarının artmasına yol açtı. 2 Mayıs tarihinde başlayacak olan Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaçlarını uygun bir çerçevede gidermek isteyen ve bu sebeple de bankaların ihtiyaç kredisi hizmetlerini araştırmaya başlayan vatandaşlara, kamu bankalarından müjdeli haber geldi. Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıfbank yeni ihtiyaç kredisi hizmetlerinin ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştı.
Vakıfbank İhtiyaç Kredisi 2022
Kamu bankalarından birisi olan ve bu sene 68'inci kuruluş yıl dönümünü kutlayan Vakıfbank, bayram öncesi ihtiyaç kredisi hizmetlerinin ayrıntılarını paylaştı.
Vakıfbank tarafından geliştirilmiş olan yeni ihtiyaç kredisi kampanyasının üst limiti 125 bin TL olarak belirlendi. Banka ilgili kampanyasından 50 bin TL'nin altında destek almak isteyenlere 36 ay, 50 bin TL ve üstünde destek almak isteyenlere 24 ay vade olanağı tanınacağını bildirdi.
Söz konusu kampanyasının azami vade sayısını yüzde 1,55 olarak belirleyen Vakıfbank, bu veriler ışığında çekilecek olan 40 bin TL'lik kredinin aylık taksit ödemesini 1.534,25 TL olarak hesapladı.