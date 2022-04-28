Bayram lokumu geldi! Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank 1,55, 1,79, 1,94 oranlarıyla 25.000 TL ve 100.000 TL veriliyor

Bir süredir ekonomi piyasalarında gözlenen olumsuz gelişmelerden ötürü zamlanan gündelik hayat şartları, vatandaşların nakde olan ihtiyaçlarının artmasına yol açtı. 2 Mayıs tarihinde başlayacak olan Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaçlarını uygun bir çerçevede gidermek isteyen ve bu sebeple de bankaların ihtiyaç kredisi hizmetlerini araştırmaya başlayan vatandaşlara, kamu bankalarından müjdeli haber geldi. Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıfbank yeni ihtiyaç kredisi hizmetlerinin ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştı.