🚘BENZİNE 1 TL 33 KURUŞ ZAM! 30 Nisan güncel akaryakıt fiyatları: Opet, Shell, BP benzin motorin litresi ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara...

Akaryakıt ürünlerine yeni bir zam geliyor. İddialara göre 30 Nisan tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzine gelecek. Bu kapsamda 30 Nisan güncel akaryakıt fiyatları merak ediliyor. Peki Opet, Shell, BP benzin motorin litresi ne kadar, kaç TL oldu? İşte İstanbul, Ankara, İzmir'de benzin mazot fiyatları...
KAÇ TL ZAM BEKLENİYOR?
Bazı haber kaynaklarına göre, benzinin litre fiyatı bu geceden itibaren 1 lira 33 kuruş zamlanacak. Motorinde ise fiyatı değişimi beklenmiyor.
YENİ FİYATLAR NE OLACAK?
Eğer zam gelirse bayram öncesinde benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 20,33 TL'ye, Ankara'da 20,44 TL'ye, İzmir'de 20,45 TL'ye yükselecek.
Motorinin litre fiyatı bugün itibarıyla yaklaşık olarak İstanbul'da 22,01 TL, Ankara ve İzmir'de 22,11 TL seviyesinde bulunuyor.
BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI 108,10 DOLAR
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 108,10 dolardan işlem görüyor.
Dün 107,67 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 107,26 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.24 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,78 artışla 108,10 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 105,79 dolardan alıcı buldu.
Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin gelişmeler ve Moskova ile Avrupa arasında uygulanan karşılıklı yaptırımlar küresel petrol piyasalarında arz endişelerinin artmasına neden oluyor.