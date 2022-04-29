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    • Haberler
    • 29.04.2022 13:04
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    • 29.04.2022 13:04
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    🚘BENZİNE 1 TL 33 KURUŞ ZAM! 30 Nisan güncel akaryakıt fiyatları: Opet, Shell, BP benzin motorin litresi ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara...

    Güncel akaryakıt fiyatları yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatlarıyla bağlantılı olarak akaryakıta zam veya indirim geliyor. Son günlerde peş peşe akaryakıt fiyatlarına zam geldi. Son olarak benzine bu geceden itibaren yeni bir zam geleceği öğrenildi. Vatandaşlar Opet, Shell, BP benzin motorin litresi ne kadar, kaç TL oldu? sorularına yanıt arıyor. İstanbul, Ankara, İzmir'deki güncel akaryakıt fiyatlarına haberimizde yer verdik. İşte 30 Nisan Benzin- Mazot (motorin)- LPG yakıt zammı hakkında detaylar...

    takvim.com.tr
    30 Nisan güncel akaryakıt fiyatları: Opet, Shell, BP benzin motorin litresi ne kadar, kaç TL oldu?

    Akaryakıt ürünlerine yeni bir zam geliyor. İddialara göre 30 Nisan tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzine gelecek. Bu kapsamda 30 Nisan güncel akaryakıt fiyatları merak ediliyor. Peki Opet, Shell, BP benzin motorin litresi ne kadar, kaç TL oldu? İşte İstanbul, Ankara, İzmir'de benzin mazot fiyatları...

    KAÇ TL ZAM BEKLENİYOR?

    Bazı haber kaynaklarına göre, benzinin litre fiyatı bu geceden itibaren 1 lira 33 kuruş zamlanacak. Motorinde ise fiyatı değişimi beklenmiyor.

    YENİ FİYATLAR NE OLACAK?

    Eğer zam gelirse bayram öncesinde benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 20,33 TL'ye, Ankara'da 20,44 TL'ye, İzmir'de 20,45 TL'ye yükselecek.

    Motorinin litre fiyatı bugün itibarıyla yaklaşık olarak İstanbul'da 22,01 TL, Ankara ve İzmir'de 22,11 TL seviyesinde bulunuyor.

    BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI 108,10 DOLAR

    Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 108,10 dolardan işlem görüyor.

    Dün 107,67 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 107,26 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.24 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,78 artışla 108,10 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 105,79 dolardan alıcı buldu.

    Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin gelişmeler ve Moskova ile Avrupa arasında uygulanan karşılıklı yaptırımlar küresel petrol piyasalarında arz endişelerinin artmasına neden oluyor.

        Petrol fiyatlarındaki yükselişte, Almanya'nın Rus petrolüne ambargo uygulayabileceğine ilişkin haber akışı etkili oldu.

        Dünyanın en büyük ikinci petrol tüketicisi Çin'de devam eden Kovid-19 salgını kısıtlamalarının neden olduğu talep düşüşü endişeleri ise fiyatların yükselişini sınırlıyor.

        Yetkililer, 28 Mart'tan bu yana uygulanan kapanma tedbirlerinin karantina bölgeleri dışında vaka görülmeyen yerlerde kaldırılacağını bildirdi.

        Ancak Başkent Pekin'de de ilk kez 22 Nisan'dan görülen yerel kaynaklı vakalar artmaya devam ediyor. Kentte Şanghay'dakine benzer bir kapanmayı gerektirecek yayılma ihtimali kaygı yaratıyor.

        Brent petrolde teknik olarak 109,12 ile 111,27 dolar aralığının direnç, 106,97 ile 104,82 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
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        Haberler Haberler 🚘BENZİNE 1 TL 33 KURUŞ ZAM! 30 Nisan güncel akaryakıt fiyatları: Opet, Shell, BP benzin motorin litresi ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara...
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