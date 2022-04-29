Türkiye'de ikinci olacak! Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışına sayılı günler kaldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınan bilgiye göre, Rize'ye 34, Hopa'ya 54, Artvin'e 125 kilometre uzaklıkta, Pazar ilçesinde yapılan havalimanı yılda yaklaşık 3 milyon yolcuya hizmet verebilecek. Ordu-Giresun Havalimanı'nın ardından Türkiye'nin deniz dolgusuyla inşa edilen ikinci havalimanı için 100 milyon ton dolgu alanı Aralık 2021'de bitirildi.
Havalimanı, 3 bin metre uzunluğunda 45 metre genişliğinde pist, 265 metreye 24 metre 3 taksi yolu ile 300 metreye 120 metre, 120 metreye 120 metre 2 aprondan oluşuyor.
Rize-Artvin Havalimanı'nın, yöresel mimariyi yansıtan en önemli görselleri olan çay yaprağı şeklindeki giriş takı ile çay bardağı şeklindeki kulenin yapımı tamamlandı. Havalimanı içerisinde Türk çayının tanıtımı için büyük öneme sahip Çaykur Müzesi ve mini çay fabrikası çalışmaları ise açılışa yetiştirilecek.