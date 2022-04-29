Türkiye'de ikinci olacak! Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışına sayılı günler kaldı

Havalimanında, 31 bin 847 metrekaresi terminal ve VIP terminal binası olmak üzere mescit, teknik blok, kule, kurtarma ve yangın istasyonu, güç ve ısı merkezi, çok maksatlı garaj ve diğer destek binalarıyla toplam 47 bin 133 metrekare kapalı alan bulunuyor. İnşaatı tamamlanan binalarda, teknik ve iç donanım çalışmaları devam ediyor.