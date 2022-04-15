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    • Ekonomi
    • 16.04.2022 09:04
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    • 16.04.2022 09:04
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    Maaşlar, ikramiyeler ek ödemeler arttı! En düşüğü 8000 TL'den fazla.... Gözler oradaydı! Sonunda belli oldu!

    Memur maaşları ve emekli aylıklarına yapılacak olan zam hedefiyle oranlar belli oldu. Emeklilerin ve memurların yeni maaşları kuruşu kuruşuna hesaplandı. Milyonlarca vatandaşın beklediği temmuz artışlarıyla ilgili rakamlar netleşiyor. 14 milyona yakın emekli ile memurların gündeminde olan temmuz zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Yılın ilk 6 ayındaki enflasyon oranları baz alınarak hesaplanan temmuz zamları sonrasında memurlar hedefiyle aile yardımları ve toplu sözleşme ikramiyeleri de zamlanacak. Emekliler hedefiyle ise, maaş ve ek ödemeler artarken bayram ikramiyeleri de hesaplara yatacak. Peki emekli temmuz zammı ne kadar olacak?

    takvim.com.tr
    Maaşlar, ikramiyeler ek ödemeler arttı! En düşüğü 8000 TL’den fazla....

    Peş peşe açıklama yapıldı. Maaşlar, ikramiyeler ek ödemeler arttı! En düşüğü 8000 TL'den fazla.... Memurlara, Temmuz'da, yüzde 7 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak. Bu senenin ilk %50 sinde gerçekleşen enflasyonun yüzde 7.5'i aşan kısmı, memurların alacağı farkı gösterecek. Memur maaş katsayısındaki artışla eş güdümlü her ay ödenen aile yardımları ile 3 ayda bir verdiği toplu sözleşme ikramiyesi de yükselecek. Yeni ödemeler amacıyla ipucu da var.

    Maaşlar, ikramiyeler ek ödemeler arttı! En düşüğü 8000 TL'den fazla....

    TÜFE tahminine göre, Temmuz zammı yüzde 27.12 fark ile yüzde 34.12'yi bulabilecek. Bu halde en düşük memur maaşı aile yardımı dahil 6 bin 429 liradan 8 bin 622 liraya çıkacak. Aile yardımı eş amacıyla 535,17 liradan 717,77, 0-6 yaş arası çocuk amacıyla 117,72 liradan 157,88, 6 yaş üstü çocuk amacıyla de 58,86 liradan 78,94 liraya yükselirken; eşi çalışmayan ve 6 yaş altı 2 çocuğu olan memurun parası 770 liradan bin 33 liraya ulaşacak.

    Ek ödeme ne kadar olacak?

    Temmuz'da SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında artış yansıtılırken, memur emeklileri de memurlarla aynı zammı alacak. Hem de maaşlarla birlikte, yüzde 4-5 oranında verdiği ek ödemelerin tutarları da artacak.

        Taban maaş ne kadar olacak?

        Enflasyon tahminine göre, ek ödeme dahil en düşük emekli aylığı memurlarda 4 bin 289 liradan 5 bin 753, esnafta 2 bin 948 liradan 3 bin 969, 2000'den evvel emekli olan SSK'lılarda 3 bin 292 liradan 4 bin 432 liraya çıkacak. Kurban Bayramı ikramiyesi 4-8 Temmuz'da bekleniyor.

        İkramiyeler ne kadar olacak?

        Emeklilerin beklediği bir diğer husus ise bayram ikramiyeleri. İlk ikramiye bu ayın sonucunda ödenecek. Şu anda 1.100 TL olan ikramiyenin artırılması gündemde. Bunun amacıyla iki formül hususşuluyor. Birincisi enflasyon oranında artış yapılıp bunun kalıcı duruma getirilmesi. Bu halde yüzde 36 seviyesinde yapılacak bir artışla ikramiye 1.500 TL olacak ve her sene enflasyon oranında artacak. İkinci formülde ise bu sene ikramiyenin 2.000 TL yapılması var. Önümüzdeki zamanlarda TBMM gündemine istikbal torba yasada bu tür bir düzenlemenin olması bekleniyor.

        Maaşa etkisi ne kadar olacak?

        Memur Sendikaları Konfedarasyonu (Memur-Sen), 3600 ek gösterge konusu ile ilgili yalnızca dört meslek grubunu değil bütün kamuyu içine alan bir planlama istiyor. Hükümet kanadı da bu talebe sıcak bakıyor. Yıl sonucunda yasalaşması beklenilen planlamayle örneğin; 1/4 derece ve kademeye sahip, 3000 ek göstergesi olan üniversite mezunu 30 sene çalışmış bir hemşirenin 5 bin 410 lira olan emekli maaşında 3600 ek göstergeye girmesi durumunda 1.186 lira artış olacak. Bu bireyin emekli ikramiyesinde ise 44 bin 449 lira artış yaşanacak.

            3600 ek gösterge ne oldu?

            3600 ek göstergede sona gelinmesinin sonrasında emeklinin de beklentisi bir hayli artmış durumda. Emekli maaşlarında 1.000 TL'ye yakın bir fark görüleceğinin ifade edilmesinin sonrasında, 30 bin liraya kadar ikramiyelerde de fark oluşacağı ön görü ediliyor. Neredeyse bir emekli zammı kadar artıştan söz edilmesinin sonrasında çoğu emekli ise 3600 ek gösterge kapsamının genişletilmesini talep ediyorlar.

            3600 ek gösterge verilecek mi?

            Sadece emeklilere amacıyla değil, 3600 ek gösterge kapsamında milyonlarca emeklinin de maaşlarında değişimler görülecek. Polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerinin maaşlarında görülecek yeni oranların bir an evvel uygulamaya konması hedefleniyor. 10 Mayıs'ta üçüncü toplantı ile bir araya gelmesi beklenilen tarafların bütün detayları yavaş yavaş netleştirmeye başladıkları ifade edildi. Mayıs - Haziran gibi konunun Meclis'e geleceği tarafında kuvvetli sinyaller veren taraflar, kısa vakit içerisinde çalışmanın son şeklini alacağını ifade etti.
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            Haberler Ekonomi Maaşlar, ikramiyeler ek ödemeler arttı! En düşüğü 8000 TL'den fazla.... Gözler oradaydı! Sonunda belli oldu!
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