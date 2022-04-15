Maaşlar, ikramiyeler ek ödemeler arttı! En düşüğü 8000 TL'den fazla.... Gözler oradaydı! Sonunda belli oldu!

İkramiyeler ne kadar olacak?

Emeklilerin beklediği bir diğer husus ise bayram ikramiyeleri. İlk ikramiye bu ayın sonucunda ödenecek. Şu anda 1.100 TL olan ikramiyenin artırılması gündemde. Bunun amacıyla iki formül hususşuluyor. Birincisi enflasyon oranında artış yapılıp bunun kalıcı duruma getirilmesi. Bu halde yüzde 36 seviyesinde yapılacak bir artışla ikramiye 1.500 TL olacak ve her sene enflasyon oranında artacak. İkinci formülde ise bu sene ikramiyenin 2.000 TL yapılması var. Önümüzdeki zamanlarda TBMM gündemine istikbal torba yasada bu tür bir düzenlemenin olması bekleniyor.