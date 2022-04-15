Maaşlar, ikramiyeler ek ödemeler arttı! En düşüğü 8000 TL'den fazla.... Gözler oradaydı! Sonunda belli oldu!

Peş peşe açıklama yapıldı. Maaşlar, ikramiyeler ek ödemeler arttı! En düşüğü 8000 TL'den fazla.... Memurlara, Temmuz'da, yüzde 7 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak. Bu senenin ilk %50 sinde gerçekleşen enflasyonun yüzde 7.5'i aşan kısmı, memurların alacağı farkı gösterecek. Memur maaş katsayısındaki artışla eş güdümlü her ay ödenen aile yardımları ile 3 ayda bir verdiği toplu sözleşme ikramiyesi de yükselecek. Yeni ödemeler amacıyla ipucu da var.
Maaşlar, ikramiyeler ek ödemeler arttı! En düşüğü 8000 TL'den fazla....
TÜFE tahminine göre, Temmuz zammı yüzde 27.12 fark ile yüzde 34.12'yi bulabilecek. Bu halde en düşük memur maaşı aile yardımı dahil 6 bin 429 liradan 8 bin 622 liraya çıkacak. Aile yardımı eş amacıyla 535,17 liradan 717,77, 0-6 yaş arası çocuk amacıyla 117,72 liradan 157,88, 6 yaş üstü çocuk amacıyla de 58,86 liradan 78,94 liraya yükselirken; eşi çalışmayan ve 6 yaş altı 2 çocuğu olan memurun parası 770 liradan bin 33 liraya ulaşacak.