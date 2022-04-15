Avrupa Merkez Bankası anketi: Avro Bölgesi savaşın etkisiyle daha yavaş büyüme ve daha yüksek enflasyonla karşı karşıya

Bu yılın ikinci çeyreği için ECB Profesyonel Tahminciler Anketi sonuçları açıklandı.

Ankete göre, Rusya-Ukrayna savaşının maliyetleri artırdığı, tedarik zincirlerini bozduğu ve ekonomik güveni sarstığı için Avro Bölgesi ekonomisi iki yıl daha yavaş ekonomik büyüme ve daha yüksek enflasyonla karşı karşıya kalacak.

Bu yıl için yıllık harmonize enflasyon tahmini yüzde 3'dan yüzde 6'ya yükseldi. 2023 yılı için yüzde 1,8'den yüzde 2,4'e çıkan harmonize enflasyon tahmini, 2024 için ise yüzde 1,9'da kaldı.