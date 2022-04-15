Çalışanlar emekliler bayram gelmeden bayram edecek! İstifa etseniz bile tazminat alırsınız! İşten ayrılanlar için müjde!

Emeklilik Sonrası Çalışana İkinci Kez Kıdem Tazminatı

Emeklilik ardından çalışmaya devam eden şahıslar amacıyla ikinci defa kıdem tazminatı alma hakkı tanınmıştır. Fakat bunun amacıyla gene SGK içeriğinde 1 senelik sigortalılık zamanınin bir işyeri amacıyla tamamlanması gerekmektedir. İlgili yasa ve yönetmeliklerde tespit edilen şartları taşıyan bütün kişilerin emekli olduktan sonra ikinci kez kıdem tazminatı alması olası duruma getirilmiştir.

Kıdem tazminatı hesaplama işlemleri amacıyla çalışma süreleri baz alındığı amacıyla çalışan emeklinin hizmet zamanı ve sigortalılık koşullarını da karşılaması bu hakkın elde edilmesinde olabildiğince önemlidir.