Çalışanlar emekliler bayram gelmeden bayram edecek! İstifa etseniz bile tazminat alırsınız! İşten ayrılanlar için müjde!

Türkiye'de yüzbinlerce vatandaş emekli olmasına karşın düşük emekli maaşları nedeniyle çalışmaya emeklilikten sonra da devam ediyor. Çalışma hayatında çok sık gündeme gelen kıdem tazminatı problemleri amacıyla çözümler ise çok sayıda vatandaş doğrultusundan merak ediliyor. İşte emekli olanlara ikinci defa kıdem tazminatı almasının önünü açan o düzenleme
Başka işlerde çalışan sigortalının azami 1 senelik zamanı doldurması durumunda kıdem tazminatından yararlanması mümkündür. Fakat emekli olanlar amacıyla değişik bir program mevcut. Emekli olduktan sonra çalışmaya devam eden vatandaşlar, kıdem sıfırlandığı amacıyla tekrardan aynı süreleri beklemek zorundadır. Fakat emekli aylığı kesilmeden sigortasız olarak çalışmaya devam eden vatandaşlar bu haktan yararlanamaz. Emeklilik ardından sigorta işlemlerinin yapılması durumunda aylıktan feragat edilerek çalışmaya devam edenler, söz hususu zamanın dolmasıyla kıdeme göre tazminat alabilir.
Emeklilik Sonrası Çalışana İkinci Kez Kıdem Tazminatı
Emeklilik ardından çalışmaya devam eden şahıslar amacıyla ikinci defa kıdem tazminatı alma hakkı tanınmıştır. Fakat bunun amacıyla gene SGK içeriğinde 1 senelik sigortalılık zamanınin bir işyeri amacıyla tamamlanması gerekmektedir. İlgili yasa ve yönetmeliklerde tespit edilen şartları taşıyan bütün kişilerin emekli olduktan sonra ikinci kez kıdem tazminatı alması olası duruma getirilmiştir.
Kıdem tazminatı hesaplama işlemleri amacıyla çalışma süreleri baz alındığı amacıyla çalışan emeklinin hizmet zamanı ve sigortalılık koşullarını da karşılaması bu hakkın elde edilmesinde olabildiğince önemlidir.