Yazlık kiraları tavan yaptı! 250 bin euroya bir ay... Bodrum, Marmaris, Fethiye, Alaçatı, Çeşme'de yazlık kiraları ne kadar?

Pandemi ile birlikte talebin arttığı yazlık evler için bu yıl da ilgi var. Ancak arzın sınırlı olması ve kimi bölgelere olan yoğun talep, fahiş artışları da beraberinde getirdi. Peki bu yaz ev kiralayacak vatandaşlar ne kadar bütçe ayırmalı?

Bodrum'da emlak danışmanlık şirketi sahibi Süha Kumbasar, "Kiralık ev için korkunç bir talep var" dedi. Mülk sahiplerinin artık yıllık kiralamaya yanaşmadığını, aylık ya da sezonluk kiralama yapıldığını belirten Kumbasar, "Kira fiyatı; ilçesine, denize yakınlığına, evin özelliklerine göre değişiyor. Ortalamada ise aylık rakamların 30-35 bin liradan başladığını, 175-200 bin liraya kadar çıktığını görüyoruz. Lüks malikanelerde rakamlar milyonu da buluyor" dedi.

Hürriyet'in haberine göre artan fiyatların bölge halkını zor durumda bıraktığını da belirten Kumbasar, memurların şehrin uzak bölgelerine taşınmak zorunda kaldığını ekledi. Yine aynı bölgede emlak danışmanlığı yapan Şebnem Ünlü de geçen yıl aylık kiralama bedeli 20 bin olan ev için bu yıl 35-40 bin lira istenildiğini söyledi. Geçmiş yıllarda, yıllık kiralamada aylık 3 bin 500-5 bin rakamlarının konuşulduğunu belirten Ünlü, "Şimdi yıllık kiralık bulmak zor. Olan da aylık bedeli en az 10 bin liradan hesaplıyor" diye konuştu.