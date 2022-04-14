Yazlık kiraları tavan yaptı! 250 bin euroya bir ay... Bodrum, Marmaris, Fethiye, Alaçatı, Çeşme'de yazlık kiraları ne kadar?

Pandemi ile birlikte talebin arttığı yazlık evler için bu yıl da ilgi var. Ancak arzın sınırlı olması ve kimi bölgelere olan yoğun talep, fahiş artışları da beraberinde getirdi. Peki bu yaz ev kiralayacak vatandaşlar ne kadar bütçe ayırmalı?
Bodrum'da emlak danışmanlık şirketi sahibi Süha Kumbasar, "Kiralık ev için korkunç bir talep var" dedi. Mülk sahiplerinin artık yıllık kiralamaya yanaşmadığını, aylık ya da sezonluk kiralama yapıldığını belirten Kumbasar, "Kira fiyatı; ilçesine, denize yakınlığına, evin özelliklerine göre değişiyor. Ortalamada ise aylık rakamların 30-35 bin liradan başladığını, 175-200 bin liraya kadar çıktığını görüyoruz. Lüks malikanelerde rakamlar milyonu da buluyor" dedi.
Hürriyet'in haberine göre artan fiyatların bölge halkını zor durumda bıraktığını da belirten Kumbasar, memurların şehrin uzak bölgelerine taşınmak zorunda kaldığını ekledi. Yine aynı bölgede emlak danışmanlığı yapan Şebnem Ünlü de geçen yıl aylık kiralama bedeli 20 bin olan ev için bu yıl 35-40 bin lira istenildiğini söyledi. Geçmiş yıllarda, yıllık kiralamada aylık 3 bin 500-5 bin rakamlarının konuşulduğunu belirten Ünlü, "Şimdi yıllık kiralık bulmak zor. Olan da aylık bedeli en az 10 bin liradan hesaplıyor" diye konuştu.
AYLIK 250 BİN EURO
Bodrum'da lüks sitelerde ise milyonluk kiralar söz konusu. Öyle ki burada bir aylık kiralama için ayrılan bütçe ile İstanbul'da bir ev satın almak mümkün. Cennet Koyu'nda bir villa projesinde kiralama hizmeti veren gayrimenkul yatırım uzman Veli Armağan Akyüz, "Ultra lüks villalarda aylık kiralama bedeli yüksek sezon dediğimiz temmuz ağustos döneminde 100 bin ila 250 bin Euro arasında değişiyor. 250 bin Euro olan villa bir yabancı tarafından kiralandı. Rezidans daireler için istenen rakam ise aylık 30-45 bin Euro" dedi.
Aynı bölgede kiralama hizmeti veren emlak danışmanı Onur Doyan ise lüks sitede 5+1 villa için 2.4 milyon TL aylık kira istendiğini ve evin 2 aylığına tutulduğunu söyledi. Doyan, "Lüks villa projelerine bakarsak Yalıkavak'ta aylık 100 bin Dolar, Adabükü'nde 60-70 bin dolar kira isteniyor. Bodrum'da denize yakın, iyi durumda bir villa kiralamak istiyorsanız 200 bin TL altında bulmanız çok zor" dedi.
Cennet Koyu'na yakın başka bir lüks projede 6 aylık kiralamada 2+1 için 65 bin Euro, 3+1 için 84 bin Euro, 4+1 için 108 bin Euro talep ediliyor. Üstelik tüm evler kiralanmış. Turgutreis'te lüks bir otel bünyesinde bulunan villalarda temmuz ayı için 2+1'lerin aylık kirası 18 bin Euro, 3+1'lerin ise 24 bin Euro.
MÜLK SAHİBİNİN BEKLENTİSİ YÜKSEK
Çeşme'de emlak danışmanlığı yapan İlke Küni, pandemi nedeniyle 2020-2021'de şişen fiyatların dengelenmesini beklediklerini söyledi. Küni, "Geçtiğimiz 2 yılda pandeminin yarattığı endişe nedeniyle müstakil evlere çok ilgi oldu ve fahiş artışlar yapıldı. Bugün ise pandeminin seyri ile yeni dönem şartlarına adapte olduk. Dolayısıyla fiyatlar aynı hızla gitmiyor. Çeşme ve Alaçatı'da müstakil evler için aylık 70-150 bin arası rakamlar talep ediliyor.
Daire tipi yerlerde ise aylık kira 50 bin civarında. Eski binada yaz-kış kiralanan dairelerde ise 1+1'ler 6-7 bin lira, 3+1'ler 10 bin lira civarında. Bu yıl için de talep var ama işlem sayısı az. Çünkü mal sahibi geçmiş yıllara bakarak yüksek rakamlar isterken, kiralayanlar pazarlıktan yana" dedi.
Küni artan fiyatların bölgeye yeni gelen memur kesimini zor durumda bıraktığını, kışın dahi 6-7 binden ucuz kiralık ev bulunamadığını dile getirdi.