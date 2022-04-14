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Haberler Ekonomi Biraz evvel açıklandı! Yalnızca emekliler alacak! 20.000 ve 40.000 TL nakit desteği veriliyor! Almak için yapmanız gereken...

Biraz evvel açıklandı! Yalnızca emekliler alacak! 20.000 ve 40.000 TL nakit desteği veriliyor! Almak için yapmanız gereken...

Ekonomik şartların giderek zorlaştığı şu günlerde tek maaş ile hem ihtiyaçlarını karşılamak hem de ev sahibi olma hayallerini gerçekleştirmek için mücadele etmeye çalışan emeklilere, Ziraat Bankası'ndan müjdeli haber geldi. İşte Ziraat Bankası'nın emekli müşterileri için geliştirmiş olduğu kredi kampanyalarına ilişkin haberin devamı

takvim.com.tr
14.04.2022 10:01 - Son Güncelleme: 14.04.2022 10:01
Biraz evvel açıklandı! Yalnızca emekliler alacak! 20.000 ve 40.000 TL nakit desteği veriliyor! Almak için yapmanız gereken...

Ekonomi piyasalarında gözlenen olumsuz gelişmeler, özellikle tek maaş ile geçinmeye çalışan emekli müşterilerin bütçelerini direkt olarak etkiledi. Bu noktada devreye giren Ziraat Bankası, bünyesinde geliştirmiş olduğu emekli kampanyaları ile vatandaşların yanında olduğunu duyurmuş oldu.

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Biraz evvel açıklandı! Yalnızca emekliler alacak! 20.000 ve 40.000 TL nakit desteği veriliyor! Almak için yapmanız gereken...

Ziraat Bankası Emekli İhtiyaç Kredisi 2022

Türkiye'nin en önemli kamu bankalarından biri olan Ziraat Bankası, yeni dönemde gelişen olumsuz ekonomik şartlara karşın nakde sıkışıklıkları günden güne artan emekli vatandaşlara, ihtiyaç kredisi hizmeti sunacağını açıkladı. Banka, ilgili hizmetinin yalnızca mevcut emekli müşterileri ve emekli maaşı hesabını bankaya taşıyan yeni müşterileri için geçerli olduğunu bildirdi.

Biraz evvel açıklandı! Yalnızca emekliler alacak! 20.000 ve 40.000 TL nakit desteği veriliyor! Almak için yapmanız gereken...

Ziraat Bankası'nın resmi internet sitesinde yayınlanmış olan emekli ihtiyaç kredisi hizmetine göre söz konusu hizmet için üst limitin 40 bin TL olarak belirlendiği bilgisi kaydedildi.

Biraz evvel açıklandı! Yalnızca emekliler alacak! 20.000 ve 40.000 TL nakit desteği veriliyor! Almak için yapmanız gereken...

Banka, ilgili hizmeti için azami vade sayısını 36 ay, aylık ortalama faiz oranını ise yüzde 1,59 olarak duyurdu. Bu veriler ışığında bankanın ilgili hizmetinden 20 bin TL tutarında nakit destek almak isteyen emekli müşterilerin ödeyecekleri aylık taksit tutarı, 767,12 TL olarak hesaplandı.

Biraz evvel açıklandı! Yalnızca emekliler alacak! 20.000 ve 40.000 TL nakit desteği veriliyor! Almak için yapmanız gereken...

Ziraat Bankası Emekli Konut Kredisi 2022

Ziraat Bankası, yeni dönemde döviz kurlarının yükselişlerine ve diğer faktörlere bağlı olarak fahiş fiyatlardan satışa sunulan konut fiyatlarına karşı da emekli müşterisinin yanında olduğunu gösterdi. Banka, bu iddiasını geliştirmiş olduğu emekli konut kredisi hizmeti ile desteklemiş oldu.

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