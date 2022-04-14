Biraz evvel açıklandı! Yalnızca emekliler alacak! 20.000 ve 40.000 TL nakit desteği veriliyor! Almak için yapmanız gereken...
Ekonomik şartların giderek zorlaştığı şu günlerde tek maaş ile hem ihtiyaçlarını karşılamak hem de ev sahibi olma hayallerini gerçekleştirmek için mücadele etmeye çalışan emeklilere, Ziraat Bankası'ndan müjdeli haber geldi. İşte Ziraat Bankası'nın emekli müşterileri için geliştirmiş olduğu kredi kampanyalarına ilişkin haberin devamı
14.04.2022 10:01 - Son Güncelleme: 14.04.2022 10:01
Ziraat Bankası Emekli İhtiyaç Kredisi 2022
Türkiye'nin en önemli kamu bankalarından biri olan Ziraat Bankası, yeni dönemde gelişen olumsuz ekonomik şartlara karşın nakde sıkışıklıkları günden güne artan emekli vatandaşlara, ihtiyaç kredisi hizmeti sunacağını açıkladı. Banka, ilgili hizmetinin yalnızca mevcut emekli müşterileri ve emekli maaşı hesabını bankaya taşıyan yeni müşterileri için geçerli olduğunu bildirdi.
Ziraat Bankası Emekli Konut Kredisi 2022
Ziraat Bankası, yeni dönemde döviz kurlarının yükselişlerine ve diğer faktörlere bağlı olarak fahiş fiyatlardan satışa sunulan konut fiyatlarına karşı da emekli müşterisinin yanında olduğunu gösterdi. Banka, bu iddiasını geliştirmiş olduğu emekli konut kredisi hizmeti ile desteklemiş oldu.