Makine ihracatı ilk çeyrekte rekor kırdı! 6,1 milyar dolar

Türkiye'nin makine ihracatı ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,2 artarak 6,1 milyar dolarla rekor kırdı. Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) verilerine göre, ilk çeyrekte toplam ihracatın yüzde 5'ten fazlası savaşa rağmen Rusya ve Ukrayna'ya yapıldı.

Ocak-mart döneminde Almanya ve ABD'ye 1 milyar doların üzerinde makine ihraç edilirken, İtalya'ya ihracat yüzde 20'den fazla arttı. Mısır, Hindistan, İsrail ve Azerbaycan pazarların hızlı büyüme yakalandı.