Makine ihracatı ilk çeyrekte rekor kırdı! 6,1 milyar dolar

Türkiye'nin makine ihracatı ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,2 artarak 6,1 milyar dolarla rekor kırdı. Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) verilerine göre, ilk çeyrekte toplam ihracatın yüzde 5'ten fazlası savaşa rağmen Rusya ve Ukrayna'ya yapıldı.
Ocak-mart döneminde Almanya ve ABD'ye 1 milyar doların üzerinde makine ihraç edilirken, İtalya'ya ihracat yüzde 20'den fazla arttı. Mısır, Hindistan, İsrail ve Azerbaycan pazarların hızlı büyüme yakalandı.
Aylık ihracat ise martta 2,3 milyar dolara yaklaştı ve bu alanda tüm zamanların rekoru kırıldı.
"ÜRETİM KAPASİTESİ SON 2 YILDA YÜZDE 42 BÜYÜDÜ"
Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, verilere ilişkin yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere, uluslararası ilişkilerdeki dönemsel tüm gelişmelerin uzun vadeli sonuçlarını gözeterek bir dış ticaret stratejisi geliştirmenin öneminden bahsetti.
Dördüncü çeyrekteki duraklama nedeniyle AB makine sektörünün geçen yılı tahminlerin gerisinde kapattığını dile getiren Karavelioğlu, "Bizim makine üretimimiz 2021'de yüzde 32 artarken Almanya'da yüzde 6,4'te kalmıştı. Alman imalatçıların yüzde 85'i şimdi de Rusya-Ukrayna savaşını işleri için en büyük tehdit olarak görüyor. Tüm dünyada makine imalat sektörü savaşın etkilerini yaşıyor." diye konuştu.
Karavelioğlu, savaş nedeniyle martta Türkiye'nin de bu ülkelerle ticaretinin etkilendiğini, Rusya'ya makine ihracatının yüzde 32,5, Ukrayna'ya ise yüzde 87,6 daraldığını kaydederek, "Finansal ve lojistik tedbirler geliştirebilir ve giderek sıkılaştırılan yaptırımlardan bağımsız kalabilirsek bu kaybı hızlıca telafi edeceğimizi düşünüyoruz. Son 2 yılda yaptığımız yatırımlarla yüzde 42 büyümüş bir üretim kapasitemiz var ve bunu en verimli biçimde değerlendirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.